У Львові «Дударик» з фолкгуртом «Курбаси» виступлять з Різдвяним концертом.

В останній день січня у Львівському національному театрі ім. М. Заньковецької національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» разом із фолкгуртом «Курбаси» та акустичним бендом презентуватимуть Різдвяний концерт.

«На гостей чекають сто відсотків прем’єр», – зазначив директор та диригент чоловічої хорової капели «Дударик» Дмитро Кацал.

За його словами, це давня європейська традиція пишних сімейних шоу в часі Різдва. На цей раз артисти підготували незнані давні колядки і їх новітнє прочитання, суперенергетичні щедрівки.

«Неймовірний симбіоз різдвяної та новорічної музики та ще й в модерній оправі – все це у нашому різдвяному концерті! Гості-колядники, а на завершення, окремі твори із золотої скарбниці Різдва. Поспішайте придбати квитки заздалегідь, щоб обрати найкращі місця», – запрошують «Дударики» та «Курбаси».

Різдвяний концерт відбудеться у понеділок, 31 січня, о 19:00, деталі за посиланням.

Для довідки.

Заснував капелу «Дударик» провідний український диригент Микола Кацал за сприяння Українського Музичного Товариства у Львові у 1971 році. З того часу «Дударик» підкорив провідні сцени світу. Капела дала понад 3 тисячі концертів у найпрестижніших концертних залах України і світу, серед яких Карнегі Хол, Собор паризької Богоматері, Ванкувер Ейр Плейс, Варшавська філармонія, палац «Україна», Національна опера України, Національна філармонія. Універсальність «Дударика» дивує: в репертуарі колективу представлений весь спектр давньої та сучасної музики.

Курбаси – український етногурт, який створили в 2009 році акторки львівського театру імені Л. Курбаса Наталія Рибка-Пархоменко, Марія Онещак і Мирослава Рачинська. Надихаючись у своїй творчості українською народною піснею, учасниці гурту разом з музикантами створюють музично-театральні дійства часто з багатою сценографією та використанням сучасних візуальних засобів.