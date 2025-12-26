Братія Унівської лаври опублікувала 230 аудіозаписів рідкісних колядок, щедрівок, віншувань.

Братія Свято-Успенської Унівської лаври опублікувала для вільного доступу 230 аудіозаписів рідкісних колядок, щедрівок, віншувань, пісень на честь святого Василія, на Новий Рік і Йордан в народному виконанні.
Суворої зими ще 2000 року троє монахів Студійського Уставу на чолі з ієромонахом Методієм Костюком провели етнографічну експедицію селами Львівщини, Бойківщини, Волині (разом – 24 села та містечок), щоб доповнити записи 1993-1995 років і записати, колядки, які ніколи не чули, або ж відомі, але виконувані на інші мелодії, притаманні лише цим місцевостям – поки ще живуть старші люди, встигнути зібрати цю багату духовну спадщину нашого народу, щоб зберегти культурну тяглість поколінь. Серед записів є також спів видатних осіб нашої Церкви, зокрема підпільних священників о. Йосафата Лесіва, ЧСВВ (†2013), ієрм. Методія (†2008), учасниці голодування в Москві на Арбаті 1989 року с. Володимири Дмитришин, ЗПР (†2019).
Наступного року Василь Урбанович транскрибував ці записи і на їх основі 2005 року у видавництві "Свічадо" вийшов колядник з нотами "Іде звізда чудна" на 464 сторінок.
І от тепер це культурне багатство є у вільному доступі на сайті лаври – слова, ноти і аудіозаписи:
Колядки:
• А вчорайшой ночі (м. Турка)
• А вчорашной ночі (с. Кавсько)
• Ах дивіться, браття, небо червоніє (с. Накваша)
• Бог ся раждає, славлять його люди (с. Купичволя)
• В Вефлеємі місті сталася новина (с. Нем’яч)
• В Вефлеємі місточку (с. Накваша)
• В Вефлеємі, у місточку (с. Попівці)
• В Вефлеємі-місті Христос ся родив (с. Ямельниця)
• В Вифлеємі-місті Христос ся вродив (с. Якимів)
• В місті Вифлеємі сталася новина (с. Завадів)
• В Назареті Мати Божа (с. Крутнів)
• В Рождество Христове ангел прилетів (с. Нем’яч)
• В широкій долині (с. Купичволя)
• В широкій долині звізда ся з’явила (с. Гамаліївка)
• В яслах лежить (с. Стриганці)
• Весела на світі нині новина (с. Накваша)
• Веселу новину днесь послухайте (с. Накваша)
• Вістку голосить (с. Ямельниця)
• Воспоїм днесь пісню новую (с. Накваша)
• Вселенная, веселися (с. Крутнів)
• Всі днесь заспіваймо (с. Накваша)
• Всі днесь заспіваймо (с. Попівці)
• Всім пожаданий Месія родився (с. Попівці)
• Вставай, вставай, господарю (с. Крутнів)
• Ген високо в чистім небі (с. Накваша)
• Дар нам нині пребогатий (с. Гамаліївка)
• Дар нині пребогатий (с. Гамаліївка)
• Дивна на світі сталася новина (с. Накваша)
• Дивная новина (с. Крутнів)
• Дивная новина (с. Попівці)
• Дивная новина (с. Попівці)
• Дивная новина світу ся з’явила (с. Крутнів)
• Дивная новина (1) (с. Гамаліївка)
• Дивная новина (2) (с. Гамаліївка)
• Дивная, дивная новина (м. Городок)
• Днесь на Рождество Христове (с. Накваша)
• Днесь на Рождество Христове (с. Попівці)
• Днесь поюще купно іграймо (с. Завадів)
• З’явилась, браття, добра новина (с. Гамаліївка)
• З’явилась, браття, добра новина (с. Довге)
• Засіяла зоря над бідним вертепом (с. Довге)
• Звізда ясна і прекрасна світу з’явила (с. Накваша)
• Землю Юдейську (с. Стриганці)
• Зі сходу сонця (с. Літовище)
• Зі сходу сонця (с. Попівці)
• Зі сходу сонця аж до заходу (с. Нем’яч)
• Зі сходу сонця і до заходу (с. Нем’яч)
• Зійшла звізда чудна (с. Ямельниця)
• Зійшли ангели (с. Старий Кропивник)
• Зоря зійшла, вставайте люди (с. Крутнів)
• Зрадуйтеся всі людіє (с. Купичволя)
• Іде звізда чудна (с. Завадів)
• Іде звізда чудна (с. Крутнів)
• Із Різдвом Христовим в цю святочну днину (с. Купичволя)
• Лежить Ісус у яселках (с. Церківна)
• Люляй, люляй, лелія (с. Церківна)
• Марія Діва днесь породила (с. Купичволя)
• Марія Діва днесь породила (с. Старий Кропивник)
• Ми прийшли до тебе, пане господарю (с. Кавсько)
• На Божім подвір’ї (с. Крутнів)
• На горі, на горі широкая долина (с. Завадів)
• На небі зірка засяла (с. Нем’яч)
• На небі зірка сіяє (с. Накваша)
• На Різдво Христове ангел прилетів (с. Якимів)
• На Різдвяні свята всі ми радіймо (с. Крутнів)
• На Різдвяні свята всі ся радуймо (с. Гамаліївка)
• На Рождество Христа ангел прилетів (с. Гамаліївка)
• На Рождество Христа ангел прилетів (с. Довге)
• На Рождество Христа всі ми веселі (с. Гамаліївка)
• На Рождество Христа всі ми веселі (с. Кавсько)
• На Рождество Христа всі ми веселі (с. Церківна)
• На Рождество Христа всі ми веселі (с. Ямельниця)
• Нині cя з’явила весела новина (с. Ямельниця)
• Нині в нас Різдво Божого Дитяти (с. Купичволя)
• Нині в нас Різдво Божого Дитятка (с. Церківна)
• Нині Рождество Божого Дитяти (с. Церківна)
• Нині Рождество Божого Дитяти (1)
• Нині Рождество Божого Дитяти (2)
• Нині Рождество Божого Дитяти (с. Ямельниця)
• Нині ся з’явила (с. Накваша)
• Нині ся явила весела новина (с. Церківна)
• Нова радість стала, яка не бувала, над верхами України (с. Купичволя)
• Новая радість світу ся з’явила (с. Гамаліївка)
• Новая радість світу ся з’явила (с. Якимів)
• Новая радість світу ся з’явила (с. Ямельниця)
• Новорожденний в яселках лежить (с. Довге)
• Нуте, нуте, браття-сусіди (с. Купичволя)
• Ой видить Бог (с. Гошів)
• Ой во граді Вифлеємі (с. Крутнів)
• Ой встань, господарю (с. Гамаліївка)
• Ой дивноє народження (с. Завадів)
• Ой на горі, на високій (с. Завадів)
• Ой над Вефлеємом, над щасливим краєм (с. Ямельниця)
• Ой над Вифлеємом сіяє звізда (с. Крутнів)
• Ой народився, ой народився Сам Ісус Христос (с. Гамаліївка)
• Ой настала нам новина року одного (с. Крутнів)
• Ой не спіть, не спіть, та й добрії люди (с. Крутнів)
• Ой підемо, пане-брате, від хати до хати (с. Крутнів)
• Ой у полі, в полі самітка стояла (с. Крутнів)
• Ой, Лелія, Лелія (с. Нем’яч)
• Ой, Лелія, Лелія (с. Ямельниця)
• Пасли пастирі ягнята в полі (с. Кавсько)
• По всьому світі (с. Довге)
• По всьому світі (с. Кавсько)
• По всьому світу радість велика (с. Купичволя)
• По цілім світі сталася новина (с. Накваша)
• Поклін Тобі в Різдвяну ніч (с. Церківна)
• Пречиста Діва Сина зродила (с. Церківна)
• Пречистая Діва Сина породила (смт. Підкамінь)
• Прилетіли серед ночі ангели із неба (с. Гамаліївка)
• Приходи Господь, пане господарю (с. Гамаліївка)
• Радуйтеся всі люди (с. Крутнів)
• Рождество днесь (с. Накваша)
• Рождество Христове весь мір празнує (с. Гошів)
• Рождество Христове весь мір празнує (с. Купичволя)
• Рождество Христове усі празнуєм (с. Накваша)
• Світять зорі, світять ясні (с. Крутнів)
• Спас наш народився (с. Літовище)
• Спи, Ісусе, спи (с. Кавсько)
• Спи, Ісусе, спи (с. Купичволя)
• Спи, Ісусе, спи (с. Попівці)
• Стала нам ся нині новина (с. Старий Кропивник)
• Сталася нам днесь новина часу одного (с. Купичволя)
• Сталася нам нині новина (с. Купичволя)
• Стань Давиде з гуслями (с. Літовище)
• Там високо в синім небі (с. Крутнів)
• Там за Вефлеємом у полю (с. Гамаліївка)
• Там за Вифлеємом у полі (с. Завадів)
• Там на горі, на високій (с. Довге)
• Там у Вефлеємі на полі (с. Купичволя)
• Темная нічка тьмою світ закрила (с. Кавсько)
• Темненькая нічка тьмою світ закрила (с. Гамаліївка)
• У Вефлеємі в бідной стаєнці (с. Попівці)
• У полі, у полі стоїть там стаєнка (с. Купичволя)
• Херувими свят (с. Гошів)
• Херувимів Збір (с. Старий Кропивник)
• Ходить Господь по раю (с. Ямельниця)
• Христос ся раждає! Тож славім (с. Гамаліївка)
• Христос ся раждає! Тож славім (с. Завадів)
• Цар Ірод з колишнього роду (с. Гамаліївка)
• Цар Ірод з тодішнього роду (с. Попівці)
• Широка долина (с. Бартатів)
• Щасливія часи віка (с. Нем’яч)
• Що то за предиво (с. Купичволя)
• Що то за предиво (с. Стриганці)
• Ясна звізда над вертепом звістила (с. Церківна)
Пісня на св. Василія
• Ще сонце не сходить – Василя приходить (с. Довге)
Пісні на Новий Рік
• Вставай, милий друже (с. Гошів)
• Задзвенів дзвін милозвучно (с. Бубнище)
• Ми прийшли під вашу хату (с. Гошів)
• Новий Рік настав (м. Турка)
Пісні на Йордан
• Алелеєм, Христе Боже ново Йордану (с. Завадів)
• Позвольте нам, господарю, заколядувати (с. Ямельниця)
• Сонце світить з гір Ливану (с. Купичволя)
• Ти, Йордане, приготовися (с. Довге)
• Хрещається Хрест в річці Йордані (с. Накваша)
• Хрещається Хрест в річці Йордані (с. Нем’яч)
Щедрівки
• В Вефлеємі, у місточку (с. Якимів)
• В панськім городі росла лелія (с. Довге)
• В райськім городі лілія росла (с. Гамаліївка)
• В райськім городі росла лелія (с. Купичволя)
• Гей, під вишнями, під черешнями (с. Бартатів)
• Господарю, Бог тебе кличе (с. Крутнів)
• Господиня рано встає (с. Накваша)
• Де Пречиста Діва Сина породила (с. Бартатів)
• З’явилася нам благодать Божая (с. Накваша)
• За горою, де дзвін дзвонить (с. Якимів)
• На горі у світлоньці (с. Якимів)
• На загуменю два соколоньки (с. Гамаліївка)
• На подвір’ячку красно метено (с. Довге)
• Наші Маруська волики пасла (с. Станківці)
• Ой вірле, вірле (с. Ямельниця)
• Ой ішли, ішли три товариші (с. Гамаліївка)
• Ой на річці на Йордані (с. Довге)
• Ой на річці на Йордані (с. Завадів)
• Ой на річці, на Йордані (с. Бубнище)
• Ой на річці, на Йордані тиха вода стояла (с. Крутнів)
• Ой на травці, на муравці (с. Крутнів)
• Ой по Йордані святі ходили (с. Кавсько)
• Ой Пречиста Мати пішла щедрувати (с. Станківці)
• Ой рано-рано господар устав (м. Турка)
• Ой там на Йордані тихая вода стояла (с. Нем’яч)
• Ой там на річці, ой там на Йордані (с. Якимів)
• Ой там на ставу, на ставочку (м. Городок)
• Ой у лузі струзі свічечка палала (с. Станківці)
• Ой, на річці на Йордані (с. Попівці)
• Пішов Василько рано косити (с. Гамаліївка)
• Пішов Василько рано косити (с. Купичволя)
• Пішов Іванко рано косити (с. Літовище)
• Пречиста Діва, де сь Христа діла? (с. Гамаліївка)
• Та на добрий вечір, пане господарю (с. Якимів)
• Там в садочку чиришенька (с. Гамаліївка)
• Там за горою плугатарі оруть (с. Завадів)
• Там за горою, за високою (с. Кавсько)
• Там на горі два явори (с. Попівці)
• Там на горі на високій (с. Попівці)
• Там на гороньці дві зозуленці (с. Накваша)
• Там на гороньці дві зозуленці (с. Попівці)
• Там на річці на Йордані (с. Голобутів)
• Там на річці, на Йордані (м. Турка)
• Там на річці, на Йордані (с. Накваша)
• Там на річці, на Йордані (с. Попівці)
• Через небо доріженька (с. Крутнів)
• Через поле широкоє (с. Крутнів)
• Чи є, чи нема господар дома (с. Якимів)
• Чий же то плужок так рано оре (с. Станківці)
• Щось Михасько раненько устав (с. Станківці)
Віншування
• Вінчування на Різдво (с. Бубнище)
• Вінчування на Різдво (с. Бубнище)
• Вінчування на Різдво (с. Довге)
• Вінчування на Різдво (с. Завадів)
• Вінчування на Різдво (с. Крутнів)
• Вінчування на Різдво (с. Купичволя)
• Вінчування на Різдво (смт. Підкамінь)
• Вінчування (с. Лосятин)
• В цю святочну днину (с. Нем’яч)
• Весела новина (с. Якимів)
• Вінчую Вас в коляді (м. Турка)
• Вінчую Вас з тими святами (м. Турка)
• Вінчую, вінчую (м. Турка)
• Там на востоці (м. Турка)
• Щедрий вечір, хати-зірниці (с. Нем’яч)
• Я маленький пастушок (с. Церківна)
• Різдвяні вірші (с. Завадів)
• Вінчування на Новий Рік (м. Турка)
• Вінчування на Новий Рік (с. Довге)
• Вінчування на Новий Рік (с. Літовище)
• Вінчування на Йордан (с. Бубнище)
• Вінчування на Йордан (с. Крутнів)
• Вінчування на Йордан (с. Купичволя)
26.12.2025
Свято-Успенська Унівська Лавра Студійського Уставу – чоловічий ставропігійний монастир, що підлягає Главі УГКЦ, керується Кодексом Канонів Східних Церков та монашим “Типіконом”, укладеним Митрополитом Андреєм (1865-1944) та блаженним архимандритом Климентієм (1869-1951) Шептицькими на основі уставів Студійської традиції та інших древніх іночеських уставів. Унівська Лавра налічує близько 70 монахів, які проживають у Лаврі та в семи її дочірніх монастирях, служачи Богові і Церкві своїм аскетичним життям молитви й посту, плекаючи богослужбову та духовну традицію християнського Сходу. Студійські монастирі теж займаються душпастирською діяльністю, приймають прочан.