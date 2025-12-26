Братія Унівської лаври опублікувала 230 аудіозаписів рідкісних колядок, щедрівок, віншувань.

Братія Свято-Успенської Унівської лаври опублікувала для вільного доступу 230 аудіозаписів рідкісних колядок, щедрівок, віншувань, пісень на честь святого Василія, на Новий Рік і Йордан в народному виконанні.

Суворої зими ще 2000 року троє монахів Студійського Уставу на чолі з ієромонахом Методієм Костюком провели етнографічну експедицію селами Львівщини, Бойківщини, Волині (разом – 24 села та містечок), щоб доповнити записи 1993-1995 років і записати, колядки, які ніколи не чули, або ж відомі, але виконувані на інші мелодії, притаманні лише цим місцевостям – поки ще живуть старші люди, встигнути зібрати цю багату духовну спадщину нашого народу, щоб зберегти культурну тяглість поколінь. Серед записів є також спів видатних осіб нашої Церкви, зокрема підпільних священників о. Йосафата Лесіва, ЧСВВ (†2013), ієрм. Методія (†2008), учасниці голодування в Москві на Арбаті 1989 року с. Володимири Дмитришин, ЗПР (†2019).

Наступного року Василь Урбанович транскрибував ці записи і на їх основі 2005 року у видавництві "Свічадо" вийшов колядник з нотами "Іде звізда чудна" на 464 сторінок.

І от тепер це культурне багатство є у вільному доступі на сайті лаври – слова, ноти і аудіозаписи:

Колядки:

Пісня на св. Василія

Пісні на Новий Рік

Пісні на Йордан

Щедрівки

Віншування

