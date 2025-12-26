Братія Унівської лаври опублікувала 230 аудіозаписів рідкісних колядок, щедрівок, віншувань.

Братія Свято-Успенської Унівської лаври опублікувала для вільного доступу 230 аудіозаписів рідкісних колядок, щедрівок, віншувань, пісень на честь святого Василія, на Новий Рік і Йордан в народному виконанні.

 

 

Суворої зими ще 2000 року троє монахів Студійського Уставу на чолі з ієромонахом Методієм Костюком провели етнографічну експедицію селами Львівщини, Бойківщини, Волині (разом – 24 села та містечок), щоб доповнити записи 1993-1995 років і записати, колядки, які ніколи не чули, або ж відомі, але виконувані на інші мелодії, притаманні лише цим місцевостям – поки ще живуть старші люди, встигнути зібрати цю багату духовну спадщину нашого народу, щоб зберегти культурну тяглість поколінь. Серед записів є  також спів видатних осіб нашої Церкви, зокрема підпільних священників о. Йосафата Лесіва, ЧСВВ (†2013), ієрм. Методія (†2008), учасниці голодування в Москві на Арбаті 1989 року с. Володимири Дмитришин, ЗПР (†2019).

Наступного року Василь Урбанович транскрибував ці записи і на їх основі 2005 року у видавництві "Свічадо" вийшов колядник з нотами "Іде звізда чудна" на 464 сторінок.

І от тепер це культурне багатство є у вільному доступі на сайті лаври – слова, ноти і аудіозаписи:

Колядки:

А вчорайшой ночі (м. Турка)

А вчорашной ночі (с. Кавсько)

Ах дивіться, браття, небо червоніє (с. Накваша)

Бог ся раждає, славлять його люди (с. Купичволя)

В Вефлеємі місті сталася новина (с. Нем’яч)

В Вефлеємі місточку (с. Накваша)

В Вефлеємі, у місточку (с. Попівці)

В Вефлеємі-місті Христос ся родив (с. Ямельниця)

В Вифлеємі-місті Христос ся вродив (с. Якимів)

В місті Вифлеємі сталася новина (с. Завадів)

В Назареті Мати Божа (с. Крутнів)

В Рождество Христове ангел прилетів (с. Нем’яч)

В широкій долині (с. Купичволя)

В широкій долині звізда ся з’явила (с. Гамаліївка)

В яслах лежить (с. Стриганці)

Весела на світі нині новина (с. Накваша)

Веселу новину днесь послухайте (с. Накваша)

Вістку голосить (с. Ямельниця)

Воспоїм днесь пісню новую (с. Накваша)

Вселенная, веселися (с. Крутнів)

Всі днесь заспіваймо (с. Накваша)

Всі днесь заспіваймо (с. Попівці)

Всім пожаданий Месія родився (с. Попівці)

Вставай, вставай, господарю (с. Крутнів)

Ген високо в чистім небі (с. Накваша)

Дар нам нині пребогатий (с. Гамаліївка)

Дар нині пребогатий (с. Гамаліївка)

Дивна на світі сталася новина (с. Накваша)

Дивная новина (с. Крутнів)

Дивная новина (с. Попівці)

Дивная новина (с. Попівці)

Дивная новина світу ся з’явила (с. Крутнів)

Дивная новина (1) (с. Гамаліївка)

Дивная новина (2) (с. Гамаліївка)

Дивная, дивная новина (м. Городок)

Днесь на Рождество Христове (с. Накваша)

Днесь на Рождество Христове (с. Попівці)

Днесь поюще купно іграймо (с. Завадів)

З’явилась, браття, добра новина (с. Гамаліївка)

З’явилась, браття, добра новина (с. Довге)

Засіяла зоря над бідним вертепом (с. Довге)

Звізда ясна і прекрасна світу з’явила (с. Накваша)

Землю Юдейську (с. Стриганці)

Зі сходу сонця (с. Літовище)

Зі сходу сонця (с. Попівці)

Зі сходу сонця аж до заходу (с. Нем’яч)

Зі сходу сонця і до заходу (с. Нем’яч)

Зійшла звізда чудна (с. Ямельниця)

Зійшли ангели (с. Старий Кропивник)

Зоря зійшла, вставайте люди (с. Крутнів)

Зрадуйтеся всі людіє (с. Купичволя)

Іде звізда чудна (с. Завадів)

Іде звізда чудна (с. Крутнів)

Із Різдвом Христовим в цю святочну днину (с. Купичволя)

Лежить Ісус у яселках (с. Церківна)

Люляй, люляй, лелія (с. Церківна)

Марія Діва днесь породила (с. Купичволя)

Марія Діва днесь породила (с. Старий Кропивник)

Ми прийшли до тебе, пане господарю (с. Кавсько)

На Божім подвір’ї (с. Крутнів)

На горі, на горі широкая долина (с. Завадів)

На небі зірка засяла (с. Нем’яч)

На небі зірка сіяє (с. Накваша)

На Різдво Христове ангел прилетів (с. Якимів)

На Різдвяні свята всі ми радіймо (с. Крутнів)

На Різдвяні свята всі ся радуймо (с. Гамаліївка)

На Рождество Христа ангел прилетів (с. Гамаліївка)

На Рождество Христа ангел прилетів (с. Довге)

На Рождество Христа всі ми веселі (с. Гамаліївка)

На Рождество Христа всі ми веселі (с. Кавсько)

На Рождество Христа всі ми веселі (с. Церківна)

На Рождество Христа всі ми веселі (с. Ямельниця)

Нині cя з’явила весела новина (с. Ямельниця)

Нині в нас Різдво Божого Дитяти (с. Купичволя)

Нині в нас Різдво Божого Дитятка (с. Церківна)

Нині Рождество Божого Дитяти (с. Церківна)

Нині Рождество Божого Дитяти (1)

Нині Рождество Божого Дитяти (2)

Нині Рождество Божого Дитяти (с. Ямельниця)

Нині ся з’явила (с. Накваша)

Нині ся явила весела новина (с. Церківна)

Нова радість стала, яка не бувала, над верхами України (с. Купичволя)

Новая радість світу ся з’явила (с. Гамаліївка)

Новая радість світу ся з’явила (с. Якимів)

Новая радість світу ся з’явила (с. Ямельниця)

Новорожденний в яселках лежить (с. Довге)

Нуте, нуте, браття-сусіди (с. Купичволя)

Ой видить Бог (с. Гошів)

Ой во граді Вифлеємі (с. Крутнів)

Ой встань, господарю (с. Гамаліївка)

Ой дивноє народження (с. Завадів)

Ой на горі, на високій (с. Завадів)

Ой над Вефлеємом, над щасливим краєм (с. Ямельниця)

Ой над Вифлеємом сіяє звізда (с. Крутнів)

Ой народився, ой народився Сам Ісус Христос (с. Гамаліївка)

Ой настала нам новина року одного (с. Крутнів)

Ой не спіть, не спіть, та й добрії люди (с. Крутнів)

Ой підемо, пане-брате, від хати до хати (с. Крутнів)

Ой у полі, в полі самітка стояла (с. Крутнів)

Ой, Лелія, Лелія (с. Нем’яч)

Ой, Лелія, Лелія (с. Ямельниця)

Пасли пастирі ягнята в полі (с. Кавсько)

По всьому світі (с. Довге)

По всьому світі (с. Кавсько)

По всьому світу радість велика (с. Купичволя)

По цілім світі сталася новина (с. Накваша)

Поклін Тобі в Різдвяну ніч (с. Церківна)

Пречиста Діва Сина зродила (с. Церківна)

Пречистая Діва Сина породила (смт. Підкамінь)

Прилетіли серед ночі ангели із неба (с. Гамаліївка)

Приходи Господь, пане господарю (с. Гамаліївка)

Радуйтеся всі люди (с. Крутнів)

Рождество днесь (с. Накваша)

Рождество Христове весь мір празнує (с. Гошів)

Рождество Христове весь мір празнує (с. Купичволя)

Рождество Христове усі празнуєм (с. Накваша)

Світять зорі, світять ясні (с. Крутнів)

Спас наш народився (с. Літовище)

Спи, Ісусе, спи (с. Кавсько)

Спи, Ісусе, спи (с. Купичволя)

Спи, Ісусе, спи (с. Попівці)

Стала нам ся нині новина (с. Старий Кропивник)

Сталася нам днесь новина часу одного (с. Купичволя)

Сталася нам нині новина (с. Купичволя)

Стань Давиде з гуслями (с. Літовище)

Там високо в синім небі (с. Крутнів)

Там за Вефлеємом у полю (с. Гамаліївка)

Там за Вифлеємом у полі (с. Завадів)

Там на горі, на високій (с. Довге)

Там у Вефлеємі на полі (с. Купичволя)

Темная нічка тьмою світ закрила (с. Кавсько)

Темненькая нічка тьмою світ закрила (с. Гамаліївка)

У Вефлеємі в бідной стаєнці (с. Попівці)

У полі, у полі стоїть там стаєнка (с. Купичволя)

Херувими свят (с. Гошів)

Херувимів Збір (с. Старий Кропивник)

Ходить Господь по раю (с. Ямельниця)

Христос ся раждає! Тож славім (с. Гамаліївка)

Христос ся раждає! Тож славім (с. Завадів)

Цар Ірод з колишнього роду (с. Гамаліївка)

Цар Ірод з тодішнього роду (с. Попівці)

Широка долина (с. Бартатів)

Щасливія часи віка (с. Нем’яч)

Що то за предиво (с. Купичволя)

Що то за предиво (с. Стриганці)

Ясна звізда над вертепом звістила (с. Церківна)

Пісня на св. Василія

Ще сонце не сходить – Василя приходить (с. Довге)

Пісні на Новий Рік

Вставай, милий друже (с. Гошів)

Задзвенів дзвін милозвучно (с. Бубнище)

Ми прийшли під вашу хату (с. Гошів)

Новий Рік настав (м. Турка)

Пісні на Йордан

Алелеєм, Христе Боже ново Йордану (с. Завадів)

Позвольте нам, господарю, заколядувати (с. Ямельниця)

Сонце світить з гір Ливану (с. Купичволя)

Ти, Йордане, приготовися (с. Довге)

Хрещається Хрест в річці Йордані (с. Накваша)

Хрещається Хрест в річці Йордані (с. Нем’яч)

Щедрівки

В Вефлеємі, у місточку (с. Якимів)

В панськім городі росла лелія (с. Довге)

В райськім городі лілія росла (с. Гамаліївка)

В райськім городі росла лелія (с. Купичволя)

Гей, під вишнями, під черешнями (с. Бартатів)

Господарю, Бог тебе кличе (с. Крутнів)

Господиня рано встає (с. Накваша)

Де Пречиста Діва Сина породила (с. Бартатів)

З’явилася нам благодать Божая (с. Накваша)

За горою, де дзвін дзвонить (с. Якимів)

На горі у світлоньці (с. Якимів)

На загуменю два соколоньки (с. Гамаліївка)

На подвір’ячку красно метено (с. Довге)

Наші Маруська волики пасла (с. Станківці)

Ой вірле, вірле (с. Ямельниця)

Ой ішли, ішли три товариші (с. Гамаліївка)

Ой на річці на Йордані (с. Довге)

Ой на річці на Йордані (с. Завадів)

Ой на річці, на Йордані (с. Бубнище)

Ой на річці, на Йордані тиха вода стояла (с. Крутнів)

Ой на травці, на муравці (с. Крутнів)

Ой по Йордані святі ходили (с. Кавсько)

Ой Пречиста Мати пішла щедрувати (с. Станківці)

Ой рано-рано господар устав (м. Турка)

Ой там на Йордані тихая вода стояла (с. Нем’яч)

Ой там на річці, ой там на Йордані (с. Якимів)

Ой там на ставу, на ставочку (м. Городок)

Ой у лузі струзі свічечка палала (с. Станківці)

Ой, на річці на Йордані (с. Попівці)

Пішов Василько рано косити (с. Гамаліївка)

Пішов Василько рано косити (с. Купичволя)

Пішов Іванко рано косити (с. Літовище)

Пречиста Діва, де сь Христа діла? (с. Гамаліївка)

Та на добрий вечір, пане господарю (с. Якимів)

Там в садочку чиришенька (с. Гамаліївка)

Там за горою плугатарі оруть (с. Завадів)

Там за горою, за високою (с. Кавсько)

Там на горі два явори (с. Попівці)

Там на горі на високій (с. Попівці)

Там на гороньці дві зозуленці (с. Накваша)

Там на гороньці дві зозуленці (с. Попівці)

Там на річці на Йордані (с. Голобутів)

Там на річці, на Йордані (м. Турка)

Там на річці, на Йордані (с. Накваша)

Там на річці, на Йордані (с. Попівці)

Через небо доріженька (с. Крутнів)

Через поле широкоє (с. Крутнів)

Чи є, чи нема господар дома (с. Якимів)

Чий же то плужок так рано оре (с. Станківці)

Щось Михасько раненько устав (с. Станківці)

Віншування

Вінчування на Різдво (с. Бубнище)

Вінчування на Різдво (с. Бубнище)

Вінчування на Різдво (с. Довге)

Вінчування на Різдво (с. Завадів)

Вінчування на Різдво (с. Крутнів)

Вінчування на Різдво (с. Купичволя)

Вінчування на Різдво (смт. Підкамінь)

Вінчування (с. Лосятин)

В цю святочну днину (с. Нем’яч)

Весела новина (с. Якимів)

Вінчую Вас в коляді (м. Турка)

Вінчую Вас з тими святами (м. Турка)

Вінчую, вінчую (м. Турка)

Там на востоці (м. Турка)

Щедрий вечір, хати-зірниці (с. Нем’яч)

Я маленький пастушок (с. Церківна)

Різдвяні вірші (с. Завадів)

Вінчування на Новий Рік (м. Турка)

Вінчування на Новий Рік (с. Довге)

Вінчування на Новий Рік (с. Літовище)

Вінчування на Йордан (с. Бубнище)

Вінчування на Йордан (с. Крутнів)

Вінчування на Йордан (с. Купичволя)

 

Свято-Успенська Унівська Лавра Студійського Уставу – чоловічий ставропігійний монастир, що підлягає Главі УГКЦ, керується Кодексом Канонів Східних Церков та монашим “Типіконом”, укладеним Митрополитом Андреєм (1865-1944) та блаженним архимандритом Климентієм (1869-1951) Шептицькими на основі уставів Студійської традиції та інших древніх іночеських уставів.  Унівська Лавра налічує близько 70 монахів, які проживають у Лаврі та в семи її дочірніх монастирях, служачи Богові і Церкві своїм аскетичним життям молитви й посту, плекаючи богослужбову та духовну традицію християнського Сходу. Студійські монастирі теж займаються душпастирською діяльністю, приймають прочан.

26.12.2025

