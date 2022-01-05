Президент Казахстану Токаєв змістив Назарбаєва з посади голови Ради безпеки.

Тим часом протести в країні набирають гостроти й масштабності.

 

 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у середу, п’ятого січня, усунув експрезидента Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. У черговому телезверненні до нації Токаєв заявив, що сам вступає на посаду голови Ради безпеки та готовий до жорстких дій.

 

«Це питання безпеки наших громадян, які звертаються з численними проханнями до мене захистити їхнє життя та життя сімей. Як глава держави, і від сьогодні голова Ради безпеки маю намір діяти максимально жорстко», – попередив президент у телезверненні. Він висловив упевненість у тому, що народ його підтримає.

 

Токаєв запевнив, що попри акції протесту не має наміру утікати зі столиці Нур-Султана. Він пообіцяв незабаром виступити з новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану.

 

«Що б не сталося, я залишатимуся в столиці. Це мій конституційний обов'язок – бути разом з народом. Разом ми подолаємо цю чорну смугу в історії Казахстану. Вийдемо з неї сильними», – сказав він, звертаючись до нації.

 

Тим часом акції протесту лише набирають гостроти й масштабності. Особливо драматично ситуація розвивається в колишній столиці Алмати. Як повідомив кореспондент ВВС з місця події, там протестувальники відібрали у силовиків вогнепальну зброю, кийки та щити. Вони захопили кілька урядових будівель, зокрема резиденцію президента в Алмати та міську адміністрацію. В обох цих будинках почалися пожежі. У багатьох містах країни не працюють телебачення, інтернет та мобільний зв'язок. Не функціонують жодні казахські інтернетсайти, включно з офіційною сторінкою президента.

 

Поліція Алмати раніше повідомила, що у місті спалено понад 120 машин, у тому числі 33 поліційні, розгромлено 120 крамниць, 180 підприємств громадського харчування, близько 100 офісів. Побито понад півтисячі осіб. Президент Токаєв у своїй промові згадав про вбитих правоохоронців, утім не конкретизував ні кількість загиблих, ні місце, де це сталося.

05.01.2022

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