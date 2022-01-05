На тлі масових протестів у Казахстані уряд відправлено до демісії.

Утім антивладні акції протесту тривають у багатьох казахських містах. У трьох реґіонах запроваджено надзвичайний стан.

 

 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду Аскара Маміна. Демісія відбулася на тлі масових акцій протесту в казахських містах, які були спричинені стрибком цін на скраплений газ і тривають уже третій день поспіль. Тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єр-міністра призначено Аліхана Смаїлова — першого заступника прем'єра республіки. Інші члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки до затвердження нового складу. Про це повідомив інформаційний портал Tengri News.

 

Президент поклав провину за зростання цін на пальне на Міністерство енергетики та національні нафтогазові компанії. Він і доручив Генеральній прокуратурі та Антимонопольному комітету провести розслідування «евентуальної ​​цінової змови». Також президент доручив запровадити державне регулювання цін на пальне на 180 днів, а запровадження програми електронної торгівлі паливом відкласти на рік. Крім того, Токаєв наказав запровадити мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення.

 

На цьому пертурбації у вищих ешелонах казахської влади не закінчилися. Наступними указами Токаєв призначив свого помічника Ерлана Каріна держсекретарем Казахстану, звільнивши з посади Кримбека Кушербаєва. Головою Комітету національної безпеки республіки став Мурат Нуртлеу, який раніше обіймав посаду заступника керівника адміністрації президента.

 

Утім ні зміни у владних кабінетах, ні зниження цін на скраплений газ не зупинили масових протестів у країні. Акції все ще тривають, а до суто економічних вимог протестувальників додаються політичні. Особливої гостроти вони набули в Алмати, де цілу ніч відбувалися сутички протестувальників з поліцією. Учасники акцій палили машини, а поліціянти застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ. За даними МВС Казахстану на ранок п’ятого січня, загалом під час протестів травми отримали майже сто співробітників поліції, затримано понад 200 людей. У кількох містах – Алмати, Шимкенті, Таразі – протестувальники намагалися взяти штурмом акимати (будівлі районних адміністрацій). У містах, де тривають протести, влада відмикає інтернет і мобільний зв'язок.

 

У зв’язку з акціями протесту, які не припиняються, президент Токаєв запровадив у трьох реґіонах – місті Алматі, Алматинській та Мангістауській областях – надзвичайний стан. Згідно з президентським указом, режим діятиме до 19 січня і передбачає комендантську годину з 23:00, обмеження на в'їзд у реґіони та пересування всередині них, заборону на масові заходи та страйки, а також вилучення зброї та боєприпасів у населення.

05.01.2022

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