Фахівці СБУ у грудні відбили 59 кібератак.

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України у грудні 2021 року нейтралізували 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що це стало результатом аналізу понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених упродовж місяця.

У спецслужбі уточнили, що основними типами гакерських атак були: з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server); спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack); атаки на веб-додатки (Web App Attack); шкідливе програмне забезпечення (Malware) тощо.

У СБУ нагадують, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо опрацьовують аналітики безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та запобігати загрозам у кіберпросторі.

Наприкінці минулого року фахівці з кібербезпеки Сполучених Штатів Америки та Великої Британії виявили в Україні ознаки підготовки потужної кібератаки на українську критичну інфраструктуру, зокрема на енергетику. Згідно з оцінками експертів, акт онлайн-агресії може переважити за руйнівним впливом кібератаку 2015 року. Росія вважає найбільш вдалим часом для втручання період Різдвяних свят, написало видання The New York Times.

«Ідеться про широкомасштабну кампанію, спрямовану проти низки українських державних установ, зокрема органів внутрішніх справ – Національної поліції – та електронні системи», – прокоментував Дмитро Альперович, чільний дослідник російської кіберактивності та голова дослідницької організації Silverado Policy Accelerator.