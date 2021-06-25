У Львові з’явився проспект святого Папи Івана Павла ІІ.

У Львові з нагоди 20-річчя візиту Папи Римського Івана Павла II до України у четвер, 24 червня, урочисто відкрили проспект, названий на його честь. Для цього перейменували частину вулиці Хуторівка – від вул. Стрийської до просп. Червоної Калини, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Створення такого ппроспекту на Хуторівці не випадкове, адже тут розташовані філософсько-богословський факультет Українського католицького університету, Львівська духовна семінарія Святого Духа та Патріарший дім УГКЦ. Рішення про перейменування підтримали депутати Львівської міськради під час засдіання сесії 20 травня.

«По цій вулиці ступала нога і їхав папамобіль великого святого – можливо, найбільшої людини XX століття, яка любов’ю до Бога і до людей зменшувала зло, давала надію. І дай, Боже, щоби цей проспект, яким будуть їздити люди на роботу, додому, до ринку, на навчання, стягував на наше місто заступництво цього великого святого, який любив людей і Україну», – зазначив на відкритті проспекту архієпископ і митрополит Філадельфійський УГКЦ Борис Ґудзяк.

Водночас, за словами митрополита і архієпископа Львівського РКЦ, владики Мечислава Мокшицького, Іван Павло ІІ буде добрим покровителем для міста і всієї України.

Ректор Українського католицького університету отець Богдан Прах зазначив, що «це місце окроплене потом багатьох людей, які працювали, будуючи ці будинки, а особливо благословив їх Іван Павло ІІ – розуміючи, що це тільки початок». Він також подякував усім, хто долучився і долучається до розквіту цього містечка, усім, хто тут живе і навчається.

Зазначимо, упродовж 23–27 червня відзначається 20-річчя візиту Папи Римського Івана Павла II в Україну. З цієї нагоди у Львівській міській раді відбулась урочиста академія, до якої долучилися керівники міста й області, науковці, священники, ченці та черниці, а також генеральний консул Республіки Польща у Львові. Під час події погасили тематичну поштову марку.

Фото city-adm.lviv.ua