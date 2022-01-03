Поки ми святкуємо

Різдвяно-новорічно-різдвяна нірвана вивела у паралельну реальність далеко не всіх. Більше того – виявляється, в період напівкоматозного для частини суспільства стану ставалися дуже помітні події. Огляд подій року в Україні.

Розмови тижня

Протягом кількох днів президент Сполучених Штатів мав чергову нагоду експлуатувати лінію урядового зв'язку, аби поспілкуватися зі своїми колегами з РФ, а потім з України. Всі аналізування розмови Байдена з господарем Кремля "під ялинку" (бесіда відбувалася пізно ввечері 30 грудня) починаються сакраментальним "про що насправді говорили президенти, ми достеменно не знаємо і, можливо, не взнаємо ніколи". Пропускаючи повз вуха втаємничені і про все завжди поінформовані джерела, одна половина з яких твердила, що Вашингтон здав Москві Україну, а інша твердила про "розмазування" Джозефом Владіміра по політичному татамі, поки що можна точно констатувати одне – 9 і 10 січня у Женеві пройдуть американо-російські консультації, де обговорюватимуть і українське питання. Роздута російською пропагандою тема про те, що в Швейцарії відбудеться зустріч перших осіб, де Байден заглядатиме Путіну в очі й ітиме на різноманітні компроміси, виявилася черговою дурницею, бо участь у тих консультаціях візьмуть навіть не керівники зовнішньополітичних відомств, а їхні заступники.

Бесіда Байдена зі Зеленським сталася посередині середини свят ввечері 2 січня. Оперативнішими у звіті про цю подію були американці. Пресслужба Білого дому повідомила: "Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які почнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність, в НАТО через Раду Росія–НАТО і в Організації з безпеки та співробітництва в Європі". Класичний набір офіціозної лексики. Допис Зеленського на власній сторінці в Twitter ясності не додав. "Обговорили спільні дії України, США, та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку України", – написав президент України.

Можливо, щось конкретніше прозвучить у дуже осяжному майбутньому – на 12 січня заплановано засідання Ради Росія–НАТО, 13 січня має відбутися багатостороння зустріч у рамках ОБСЄ. Коли ж ставатися маленьким дивам, як не на старий Новий рік. Правда, європейці з американцями про таке свято не знають.

Посол тижня

Оксану Маркарову важко назвати публічним політиком, і коли посол України в США дає достатньо велике (сорок хвилин) інтерв'ю "Радіо Свобода", то на таке варто звернути увагу навіть у суботу 1 січня. Поки Іван Васильович у телевізорі в стопіццотий раз міняв професію, Оксана Сергіївна звідти ж втішила співвітчизників заокеанськими новинами.

"Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет, – на 2022 рік ця сума вже більша, тобто її збільшено до 300 мільйонів. І компонент, який може йти на летальну оборонну зброю, теж збільшений. Це та сума, яка закладається на рік, і по якій наші оборонні відомства співпрацюють один з одним, визначають, що саме буде входити в цю частину. Є друга частина допомоги. І це якраз ця допомога, по якій ми отримуємо тренінги спільні, озброєння, "Джавеліни"… Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати", – заінтригувала посол.

А щоб песимісти остаточно вдавилися всім, що лишилося після новорічної ночі, Маркарова додала: "Бюджет ухвалено. І ви знаєте, що починається робота над наступним бюджетом. Наша амбіція – щоб бюджет 2023 року США включав набагато більшу допомогу. Не тільки тому, що нам треба просто більше грошей, а саме тому, що тепер зі стратегічною хартією, з оборонною угодою, з конкретними роботами, які ми ведемо по кожному напрямі, у нас з’явиться конкретний перелік спроможностей, які ми хочемо розбудувати. Під них, ми сподіваємося, Конгрес теж піде назустріч, і ця цифра може бути значно більшою, ніж 300 мільйонів".

Тепер залишилися дрібниці – дочекатися моменту, коли сказане Маркаровою матеріалізується і то все можна буде побачити, а може комусь вдасться і помацати.





Наміри тижня

Площа Естонії становить 45 226 квадратних кілометрів (то десь як Одеська і Чернівецька області разом), населення – 1 мільйон 315 тисяч (менше половини Києва). Після географічно-демографічних порівнянь варто знати, що сказав керівник департаменту міжнародного співробітництва Міністерства оборони Петер Куймет. Країні, яка наприкінці минулого століття переконувала саму себе в тому, що вона чи не найбільша в Європі й дуже велелюдна, військовий представник європейського легковаговика повідомив: "Естонія ухвалила рішення в Міністерстві оборони, що наше бажання – підтримати Україну озброєнням та боєприпасами в нинішній складній безпековій ситуації. Те, що ми зараз розглядаємо, – це ракети Javelin для протитанкових ракетних комплексів і 122-мм гаубиці та боєприпаси до них". Для остаточного рішення питання поставки зброї на українські терени необхідно отримати дозвіл від США (виробник ракет) і від Фінляндії та Німеччини (колишні власники гаубиць).

Можна трохи напружитися від фігурування в цьому списку Німеччини, бо ще в пам'яті груднева публікація видання Bild, де стверджувалося про блокування поставок зброї Україні особисто ексканцлеркою Анґелою Меркель. А ще можна згадати легендарне питання Володимира Зеленського "чому ми не в НАТО?". Як Естонія.





Суд тижня

Трохи ускладнити титанічну боротьбу з олігархатом загалом і зіпсувати новорічне застілля зокрема для офіційного Києва вирішили у юридично грамотному Лондоні. 29 грудня британські адвокати фірми BCL Solicitors повідомили ДП "Гарантований покупець", Кабінет Міністрів України, Офіс президента України та Міністерство енергетики України про ініціювання приватного кримінального розслідування на території Великобританії. Мова йде про непогашені борги, які "Гарантований покупець" має перед ДТЕК ВДЕ і які мали бути ліквідовані згідно з підписаним державою у червні 2020 року Меморандумом про взаєморозуміння до 31 грудня 2021 року.

На початку грудня юристи лондонського офісу міжнародної юридичної фірми Ashurst LLP згадували про блокування "Гарантованим покупцем" виплати 3 млрд грн боргу на адресу ДТЕК ВДЕ і поскаржилися в секретаріат Енергоспільноти на збитки, які чинить держава Україна компанії ДТЕК ВДЕ. "У разі, якщо Рада міністрів Енергетичної спільноти встановить порушення Україною її зобов'язань, Рада міністрів Енергетичної спільноти має право призупинити окремі права України за згодою, зокрема призупинити право голосу, право відвідувати засідання", – обіцяли юристи встид на всю Європу Києву.

Акціонером ДТЕК ВДЕ є Рінат Ахметов, у якого якось несподівано зникла спільна мова з Володимиром Зеленським. Тепер загублене будуть шукати на берегах Темзи.