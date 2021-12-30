У Львові гурти «Воплі Відоплясова» та «Пиріг і Батіг» запрошують на спільний концерт.

У неділю, 2 січня, на етнофестивалі «Зимова Країна Мрій» у Львові із ексклюзивним новорічним концертом виступатимуть гурти «Воплі Відоплясова» та «Пиріг Батіг».

 

 

На сцені гостей чекає виступ засновника та ідейного натхненника фестивалю «Країна Мрій» – Олега Скрипки. Саме 2 січня слухачі вперше наживо почують новий хіт гурту «Новий рік», повідомили організатори.

 

«Воплі Відоплясова» – рок-кумири, культовий гурт, відомий своєю творчістю не тільки в Україні, а й в усьому світі, – вперше актуалізують свято, яке близьке кожному, однойменною піснею «Новий рік». Музика гурту та їхні кліпи передають атмосферу цілих поколінь та закарбовуються у пам‘яті, а тепер вони готові яскраво продемонструвати атмосферу драйву, новорічного та рокерського запалу, святкового настрою та нестримних веселощів під час святкування Нового року на зимовому  етнофестивалі «Країна Мрій».

 

 

«Веселий настрій та гарне почуття гумору занурять вас у справжню атмосферу новорічного свята. Гурт «Воплі Відоплясова» щиро вітає всіх українців зі святами і бажає здоров'я та гарного настрою протягом всього наступного року», – сказав Олег Скрипка.

 

Також виступатиме гурт «Пиріг Батіг» – музично-поетичний проєкт, мета якого популяризувати мову нашого краю за допомогою музичних, поетичних та пісенних форм. Творчість колективу – акуратна модернізація народного пісенного спадку; музичне трактування поезії взірців різних років, що дає змогу прослідкувати еволюцію мови з певного періоду.

 

 

«Раді запросити усіх не байдужих до празникувань на святковий концерт, який вшмагонемо 2 січня у Ennio Event Square, початок о 18:00. «Країна Мрій» досі триває і цим утішає! З прийдешнім і до стрічі!» – запросив фронтмен гурту Мар’ян Пиріг.

 

Етнофестиваль «Зимова Країна Мрій» відбувається у Львові у Ennio Event Square, що на вулиці Джерельній, 22, і триватиме до 9 січня 2022 року. Вхід на територію «Країни Мрій» вільний, брама відчиняється о 15:00, тут діє різдвяний ярмарок. Концертна програма стартує о 18:00, деталі за посиланням.

 

Фото facebook.com/krainamriy, facebook.com/pyrigbatig

30.12.2021

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