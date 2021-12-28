Львів'янка Ірина Швайківська – лауреат премії НСТДУ імені Марії Заньковецької.

Національна спілка театральних діячів України нині ввечері оголосила цьогорічних лауреатів театральних премії. Серед них – троє з Галичини: львів'янка Ірина Швайківська (премія імені Марії Заньковецької) та франківчани Олексій Гнатковський (премія імені Мар’яна Крушельницького) та Галина Баранкевич (премія за краще сценічне відтворення надбань українського народу).

Цього року було присуджено десять премій у восьми номінацій, у двох номінаціях премії лауреатів цьогоріч не визначено.

Лауреатами театральних премій стали:

Премія імені Марії Заньковецької (за створення ролей високого художнього рівня, що стали подією в театральному мистецтві України):

народна артистка України Ірина Швайківська (акторка Львівського академічного театру імені Марії Заньковецької) та

народна артистка України Лідія Яремчук (акторка київського Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки).

Премія імені Мар’яна Крушельницького (за створення ролей високого художнього рівня, які стали подією в театральному мистецтві України):

заслужений артист України Олексій Гнатковський (актор Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичний театру імені Івана Франка)

Премія імені Миколи Садовського (за вагомий внесок у справу національно-культурного відродження, за активну і плодотворну організацію театральної справи):

народний артист України Михайло Захаревич (генеральний директор-художній керівник київського Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка)

Премія «Наш Родовід» (за високі мистецькі здобутки протягом багатьох років, розвиток і збагачення традицій театрального мистецтва України, передачу творчого досвіду молодим митцям):

народний артист України Володимир Маляр (актор Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка)

Премія “За краще сценічне відтворення надбань українського народу, закладених у звичаях, обрядах, традиціях, фольклорі наших предків”:

заслужена артистка України Галина Баранкевич (акторка Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичний театру імені Івана Франка) та

заслужена артистка України Надія Буравська (акторка Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня")

Премія в галузі театрознавства і театральної критики (за кращі роботи в галузі театрознавства і театральної критики, які здобули широкий художній, науково-мистецький та громадський резонанс):

Юлія Щукіна (старша викладачка кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв ім. І. Котляревського).

Премія імені Віктора Афанасьєва (за вагомий внесок у розвиток мистецтва театру ляльок, визначні режисерські досягнення, високу мистецьку досконалість акторських робіт, активну і плодотворну організацію праці театру ляльок):

заслужена артистка України Людмила Ясиновська (Київський академічний театр ляльок)

Премія імені Федора Нірода (за вагомий внесок у розвиток театрального сценографічного мистецтва, за визначні досягнення та за високу мистецьку досконалість в цій галузі):

Наталія Денисова (головний художник Харківського державного академічного театру ляльок імені В. А. Афанасьєва)

Цього року журі не обрало лауреатів двох премій:

імені Сергія Данченка (за творчі досягнення, що наближають театр України до кращих зразків світового мистецтва, відчуття у творчості громадського пульсу часу, естетичну довершеність, утвердження принципів духовності та гуманізму) – голоси членів журі розділилися таким чином, що жодному номінанту не вистачило більшості для перемоги) та

імені Панаса Саксаганського (за творчі досягнення, що наближають театр України до кращих зразків світового мистецтва, відчуття у творчості громадського пульсу часу, естетичну довершеність, утвердження принципів духовності та гуманізму) – через розмитість критеріїв журі не змогло визначити явного лідера; було прийнято рішення звернутися до Ради НСТДУ щодо уточнення Положення про щорічні премії НСТДУ.