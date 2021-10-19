У Тернополі померла заслужена артистка Марія Гонта.

 

У Тернополі на 84 році життя померла актриса театру та заслужена артистка України Марія Гонта. Про це повідомили у Тернопільському академічному українському драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.

 

 

Журналіст Олег Вергеліс, посилаючись на джерела у театрі, повідомив, що Марія Гонта «не подолала епідеміологічну чуму новітнього часу».

 

У коментарях до сумної звістки близькі актриси повідомили, що причиною смерті стало ускладнення від коронавірусу, з яким Марія Гонта боролася протягом останніх тижнів.

 

 

«Ця талановита, працьовита актриса з хорошими зовнішніми і голосовими даними полонила серця глядачів і багато років не переставала дивувати їх широкою палітрою створених нею образів», – зазначають у повідомленні.

 

 

Похорон заслуженої артистки України відбувся сьогодні, 19 жовтня, о 12:00 в каплиці при церкві Михаїла на вул. 15 Квітня у Тернополі.

 

Для довідки.

 

Марія Євгенівна Гонта народилася 17 грудня 1937 року в с. Новомалин Рівненської області. Закінчила Дубнівське культурно-освітнє училище і студію при Рівненському театрі. Акторську карєру розпочала у Тернопільському обласному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка у 1962 році.

 

Вона зіграла понад 100 ролей, серед яких: Катерина – у виставі «Чебрець пахне сонцем» О. Коломійця; Маруся Чурай – у виставі «Дівчина з легенди» Л. Забашти; Рахіра – у «Землі» В. Василька за О. Кобилянською; Маруся – у «Дай серцю волю…» М. Кропивницького; Уляна – у «Сватанні на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка; Ганна – у «Марусі Богуславці» М. Старицького; Наталка – у «Наталці Полтавців» М. Лисенка та інші.

 

Марія Гонта була відзначена премією ім. М. Заньковецької у 2004 році; орденом «Честь і слава Тернопільщини II ступеня» та довічною президентською стипендією.

 

Фото facebook.com/theatre.te.ua, facebook.com/oleg.vergelis

19.10.2021

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