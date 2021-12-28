У Росії ліквідовано товариство «Меморіал».

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд РФ.

Верховний суд Російської Федерації у вівторок, 28 грудня, ухвалив рішення про заборону історико-просвітницького товариства «Міжнародний Меморіал». Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Тож «Міжнародний Меморіал» та його реґіональні підрозділи в Росії вирішено ліквідувати.

Люди, які прийшли до будівлі суду, аби підтримати організацію, зустріли вирок криками «ганьба». Протягом дня кілька людей було затримано за спроби розгорнути плакати на підтримку «Меморіалу».

Нагадаємо, що в листопаді Генеральна прокуратура Росії заявила про намір досягти ліквідації двох структур «Меморіалу». Один позов – про ліквідацію просвітницького товариства «Меморіал» – був поданий до Верховного суду. Друга заява – про ліквідацію правозахисного центру «Меморіал» –до Мосміськсуду. Приводом для звернення до суду, як зазначалося в позові Генпрокуратури, стали «неодноразові, грубі порушення "Меморіалом" законів РФ та інших правових актів, зокрема закону про "іноагентів"». Генпрокуратура стверджувала, що «"Меморіал" за наявності іноземного фінансування займається політичною діяльністю з метою впливу на державні рішення та формування громадської думки».

А під час процесу представник прокуратури звинуватив «Меморіал» у створенні «брехливого образу СРСР як терористичної держави», «спотворенні історичної пам'яті про Велику Вітчизняну війну» та «реабілітації нацистських злочинців».

«Міжнародний Меморіал» відкидає претензії Генпрокуратури. Адвокати організації наполягають, що законних підстав для ліквідації товариства немає. Голова правління організації Ян Рачинський уже заявив, що «Меморіал» оскаржуватиме рішення суду. «Спочатку це апеляція, касація, звернення до Конституційного суду також цілком можливе. Якщо знадобиться, то звернемося до ЄСПЛ, але це вже віддалена перспектива», – зазначив він.

29 грудня Мосміськсуд розглядатиме аналогічний позов московської прокуратури про ліквідацію правозахисного центру «Меморіал».