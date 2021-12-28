Галицькі хроніки COVID-19: 28 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 453 035 хворих на сovid-19. За минулу добу 180 нових випадків: 91 – на Львівщині, 43 – на Тернопіллі та 46 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 13 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 9 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 0 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 116 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 грудня 2021 р. (08:00): 107 110 випадків, 43 нових
Тернопіль – 9 осіб
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 грудня 2021 р. (08:00): 219 105 випадків, 91 новий
Львів – 35 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 1 особа
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 6 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 3 особи
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 21 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 грудня 2021 р. (08:00): 126 820 випадків, 46 нових
Івано-Франківськ – 10 осіб
Тисменицький район – 7 осіб
Надвірнянський район – 8 осіб
Косівський район – 5 осіб
Галицький район – 2 особи
Коломийський район – 4 особи
Рожнятівський район – 1 особа
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 7 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
28.12.2021