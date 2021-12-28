Галицькі хроніки COVID-19: 28 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 453 035 хворих на сovid-19. За минулу добу 180 нових випадків: 91 – на Львівщині, 43 – на Тернопіллі та 46 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 13 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 9 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 0 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 116 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 грудня 2021 р. (08:00): 107 110 випадків, 43 нових

 

Тернопіль – 9 осіб

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 3 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 грудня 2021 р. (08:00): 219 105 випадків, 91 новий

 

Львів – 35 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 1 особа

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 6 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 3 особи

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 21 особа

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 грудня 2021 р. (08:00): 126 820 випадків, 46 нових

 

Івано-Франківськ – 10 осіб

Тисменицький район – 7 осіб

Надвірнянський район – 8 осіб

Косівський район – 5 осіб

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 4 особи

Рожнятівський район – 1 особа

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 7 осіб

Рогатинський район – 1 особа

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).

 

 

28.12.2021

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