На Новий рік синоптики прогнозують суттєве потепління.

 

На Новий рік на Львівщині, Франківщині, Тернопільщині очікують потепління та незначних опадів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

 

 

Зокрема, на Львівщині у вівторок, 28 грудня, буде хмарно з проясненнями. Часом сніг та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі коливатиметься від -6 до -1° морозу, вдень – від -4° до +1° тепла.

 

У середу, 29 грудня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ввечері синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах — ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від -7 до -2°, вдень — від -3° до +2°.

 

У четвер, 30 грудня: хмарно з проясненнями, місцями мокрий сніг та дощ, на дорогах – ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 9-14 м/с. Температура вночі від -4° до +1°, вдень – -1° до +4°.

 

У п’ятницю, 31 грудня: хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, на дорогах – ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від - 1° до +4°, вдень – 1-6° тепла.

 

 

У суботу, 1 січня, на Львівщині також буде хмарною, очікується дощ із мокрим снігом. Температура повітря вдень сягне +5°C.

 

На Івано-Франківщині, за даними Укргідрометцентру, у п’ятницю, 31 грудня, утримуватиметься хмарна погода, місцями йтиме дощ. Температура вночі від - 2° до 0°, вдень – від +2° до +4°.

 

 

На Тернопільщині у п’ятницю, 31 грудня, буде хмарно. Часом невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та удень від -1° до +1°.

 

 

Фото meteo.gov.ua, tvoemisto.tv

27.12.2021

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