На Львівській ратуші покажуть 3D-мапінг про скульптора Михайла Дзиндру.

У Львові на фасаді Ратуші сьогодні, 27 грудня, о 20:00 та о 20:30 з нагоди 100-річчя скульптора та графіка Михайла Дзиндри покажуть 3D-мапінг, присвячений його творчості

На фасаді будівлі можна буде побачити репродукції робіт митця та їх деталі, створені фахівцями студії креативного виробництва Kurbas Production за підтримки управління культури Львова, повідомила пресслужба міської ради.

На час проведення заходу тимчасово призупинять рух трамваїв та вимкнуть вуличне освітлення на площі Ринок.

Зазначимо, Фонд розвитку музею модерної скульптури Михайла Дзиндри створив спецпроєкт #Дзиндрі100, у межах якого публікують цікаві відомості про його життя та творчість.

Завдяки прокту «Цифровий архів ЛНГМ», створеному у співпраці My Future Heritage та Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького були відскановані деякі скульптури Михайла Дзиндри, які тепер можна оглянути з усіх можливих сторін, онлайн за посиланням.

Для довідки. Михайло Дзиндра народився в с. Демня Миколаївського району на Львівщині. Після смерті батьків переїхав до Львова. Після закінчення Художньо-промислової школи художник виїхав у Братиславу. Через рік у Німеччині потрапив до американського табору для біженців під Мюнхеном. У 1951 році Дзиндра переїхав у США, де знайомиться з Олександром Архипенком. Він повністю переосмислив свою творчу практику, що призводить до імпульсивного рішення — знищити все створене за попередні роки, майже всі скульптури. Лише у 1968 році він знову починає працювати. У 1991 році після проголошення в Україні незалежності Михайло Дзиндра повертається на Батьківщину. Попри те, що у Флориді його донька придбала земельну ділянку для будівництва музею, Дзиндра приймає рішення перевезти майже всі свої роботи до України та побудувати музей саме тут. У 2005 році в селищі Брюховичі відкрито музей, площею 1409 м². Помер Михайло Дзиндра 8 вересня 2006 року, похований на Личаківському цвинтарі.

Фото city-adm.lviv.ua, supportyourart.com, facebook.com/dzyndrafund