В Китаї розробили штучний інтелект, що може звинувачувати людей у злочинах з точністю 97%.

Китайські дослідники заявили, що вони вперше в світі розробили машину, яка може звинувачувати людей у ​​злочинах за допомогою штучного інтелекту. З їхніх слів, штучноінтелектний «прокурор» на основі усного опису справи може висунути звинувачення з точністю понад 97 відсотків.

Наразі машина здатна ідентифікувати вісім найпоширеніших злочинів, звільнивши прокурорів від рутини.

Як повідомляє South China Morning Post, машина була замовлена ​​та протестована Пудунською районною прокуратурою Шанхаю, найбільшою та найзавантаженішою прокуратурою Китаю.

За словами керівника проєкту професора Ши Юна, директора лабораторії управління великими даними та знаннями академії наук КНР, ця технологія може зменшити навантаження на прокурорів, дозволяючи їм зосередитися на складніших завданнях.

Прокурори КНР почали використовувати штучний інтелект у 2016 році, багато з них нині використовують інструмент штучного інтелекту, відомий як «System 206». Цей інструмент може оцінити силу доказів, умови арешту та ступінь суспільної небезпеки підозрюваного.

Але всі нині існуючі інструменти штучного інтелекту мають обмежену роль, оскільки «вони не беруть участі у процесі прийняття рішень щодо пред’явлення звинувачень і ухвалення вироків».

Для прийняття таких рішень, пише South China Morning Post, треба би було, щоб машина ідентифікувала та видаляла весь вміст матеріалів справи, який не має відношення до злочину, без видалення корисної інформації. Машині також потрібно би було перетворити складну, постійно змінювану людську мову в стандартний математичний або геометричний формат, який міг би зрозуміти комп’ютер.

Китайські інтернет-компанії розробили потужні інструменти для обробки природної мови, але для їхньої роботи часто потрібні великі комп’ютери, до яких прокурори не мають доступу. Штучноінтелектовий же прокурор, розроблений командою Ши, може працювати на звичайному настільному комп’ютері. Кожному підозрюваному він буде висувати звинувачення на основі тисячі характерних «ознак», отриманих зі створеного людьми тексту опису справи, більшість з яких занадто малі або абстрактні, щоб мати сенс для людей. Потім система оцінює докази.

Машину «навчали» з 2015 по 2020-й з використанням понад 17 тисяч справ. Наразі вона може виявляти та висувати звинувачення у восьми найпоширеніших у Шанхаї злочинах. Це шахрайство з кредитними картками, азартні ігри, небезпечна їзда, умисна травма, перешкоджання службовим обов’язкам, крадіжка, шахрайство та "розпалювання сварок і провокування заворушень" (загальне звинувачення, що часто використовують для придушення дисидентства).

Ши та його колеги сказали, що незабаром завдяки оновленням штучноінтелектовий прокурор стане потужнішим. Він зможе розпізнавати менш поширені злочини та висувати декілька звинувачень проти одного підозрюваного.

Прокурор з Гуанчжоу, який попросив South China Morning Post не називати його імені через делікатність питання, сказав, що у нього є певні застереження щодо використання штучного інтелекту для пред'явлення звинувачень: «Точність у 97 відсотків може бути високою з технологічної точки зору, але завжди буде ймовірність помилки. Хто візьме на себе відповідальність, коли це станеться? Прокурор, машина чи розробник алгоритму?» На його думку, безпосередня участь штучного інтелекту у прийнятті рішень також може вплинути на автономію прокурора, тому більшість прокурорів не хотіли би, щоб комп’ютерні науковці «втручалися» в судове рішення. Інша проблема, каже він, полягає в тому, що штучноінтелектовий прокурор може висунути звинувачення лише на основі попереднього досвіду, але не може передбачити реакцію громадськості на справу у мінливому соціальному середовищі. Він вважає, що «штучний інтелект може допомогти виявити помилку, але він не може замінити людей у ​​прийнятті рішень».

Тим не менше, Китай активно використовує штучний інтелект майже в кожному секторі влади для підвищення ефективності та зменшення корупції. За словами дослідників, влада деяких міст з метою виявлення корупції використовує його для моніторингу діяльності і соціальних контактів державних службовців.

В китайських судах штучний інтелект використовують, щоб допомогти суддям обробляти матеріали справ і приймати рішення, наприклад, задовільнити чи відхилити апеляцію.

Зрештою, застосування технології штучного інтелекту в правоохоронних органах зростає в усьому світі. Деякі німецькі прокурори, наприклад, використовували технології штучного інтелекту, такі як розпізнавання зображень, і цифрову криміналістичну експертизу, щоб збільшити швидкість і точність обробки справ.