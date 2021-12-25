Галицькі хроніки COVID-19: 26 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 452 641 хворих на сovid-19. За минулу добу 433 нових випадків: 164 – на Львівщині, 134 – на Тернопіллі та 135 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 12 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 5 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 3 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 086 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 грудня 2021 р. (08:00): 106 976 випадків, 134 нових

Бережанський район – 8 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 8 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький район – 12 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 12 осіб

Тернопільський район – 17 осіб

Чортківський район – 4 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 грудня 2021 р. (08:00): 218 958 випадків, 164 нових

Львів – 51 особа

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 10 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 11 осіб

Кам'янко-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 14 осіб

Перемишлянський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 11 осіб

Радехівський район – 6 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 18 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 7 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 грудня 2021 р. (08:00): 126 707 випадків, 135 нових

Івано-Франківськ – 15 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Надвірнянський район – 14 осіб

Снятинський район – 18 осіб

Косівський район – 15 осіб

Калуський район – 24 особи

Долинський район – 22 особи

Галицький район – 9 осіб

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Рогатинський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)