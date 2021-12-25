Галицькі хроніки COVID-19: 26 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 452 641 хворих на сovid-19. За минулу добу 433 нових випадків: 164 – на Львівщині, 134 – на Тернопіллі та 135 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 12 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 5 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 3 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 086 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 грудня 2021 р. (08:00): 106 976 випадків, 134 нових
Бережанський район – 8 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 8 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький район – 12 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 12 осіб
Тернопільський район – 17 осіб
Чортківський район – 4 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 грудня 2021 р. (08:00): 218 958 випадків, 164 нових
Львів – 51 особа
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 10 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 11 осіб
Кам'янко-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 14 осіб
Перемишлянський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 11 осіб
Радехівський район – 6 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 18 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 грудня 2021 р. (08:00): 126 707 випадків, 135 нових
Івано-Франківськ – 15 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Надвірнянський район – 14 осіб
Снятинський район – 18 осіб
Косівський район – 15 осіб
Калуський район – 24 особи
Долинський район – 22 особи
Галицький район – 9 осіб
Коломийський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Рогатинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
25.12.2021