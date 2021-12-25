Галицькі хроніки COVID-19: 25 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 452 208 хворих на сovid-19. За минулу добу 673 нових випадків: 375 – на Львівщині, 121 – на Тернопіллі та 177 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 20 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 12 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 074 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 грудня 2021 р. (08:00): 106 842 випадків, 121 нових

 

Тернопіль – 27 осіб

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 8 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 15 осіб

Шумський район – 1 особа

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 грудня 2021 р. (08:00): 218 794 випадків, 375 нових

 

Львів – 128 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 21 особа

Дрогобицький район – 21 особа

Жидачівський район – 17 осіб

Жовківський район – 29 осіб

Золочівський район – 20 осіб

Кам'янко-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 12 осіб

Мостиський район – 4 особи

Пустомитівський район – 13 осіб

Радехівський район – 21 особа

Самбірський район – 12 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 32 особи

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 10 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 16 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 грудня 2021 р. (08:00): 126 572 випадків, 177 нових

 

Івано-Франківськ – 47 осіб

Тисменицький район – 13 осіб

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 19 осіб

Калуський район – 18 осіб

Долинський район – 12 осіб

Тлумацький район – 3 особи

Галицький район – 5 осіб

Коломийський район – 27 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 6 осіб

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 5 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

25.12.2021

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