Галицькі хроніки COVID-19: 25 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 452 208 хворих на сovid-19. За минулу добу 673 нових випадків: 375 – на Львівщині, 121 – на Тернопіллі та 177 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 20 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 12 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,45% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 11 074 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 грудня 2021 р. (08:00): 106 842 випадків, 121 нових
Тернопіль – 27 осіб
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 8 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 15 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 грудня 2021 р. (08:00): 218 794 випадків, 375 нових
Львів – 128 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 21 особа
Дрогобицький район – 21 особа
Жидачівський район – 17 осіб
Жовківський район – 29 осіб
Золочівський район – 20 осіб
Кам'янко-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 12 осіб
Мостиський район – 4 особи
Пустомитівський район – 13 осіб
Радехівський район – 21 особа
Самбірський район – 12 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 32 особи
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 10 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 16 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 грудня 2021 р. (08:00): 126 572 випадків, 177 нових
Івано-Франківськ – 47 осіб
Тисменицький район – 13 осіб
Надвірнянський район – 8 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 19 осіб
Калуський район – 18 осіб
Долинський район – 12 осіб
Тлумацький район – 3 особи
Галицький район – 5 осіб
Коломийський район – 27 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 7 осіб
Городенківський район – 6 осіб
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
25.12.2021