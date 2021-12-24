TikTok став найвідвідуванішим сайтом у світі.

Десятиліттями ця позиція належала Google, нині цей інтернет-ресурс перемістився на друге місце.

TikTok – соціальна мережа, де користувачі проглядають та розміщують короткі відео – став найвідвідуванішим інтернет-ресурсом у світі 2021 року. Це випливає з даних американської компанії Cloudflare, яка займається кібербезпекою та відстежує трафіки. У рейтингу, складеному Cloudflare, TikTok обійшов Google з усіма його сервісами – пошуковиком, поштою, картами, новинами тощо.

При цьому TikTok зайняв перше місце за обсягом трафіку у вересні і з того часу не полишав перший рядок рейтингу. Цікаво, що ще упродовж минулого, 2020 року, ця соціальна мережа не піднімалася вище за сьому позицію.

Таким чином Facebook (Meta Platforms) опинився на третьому місці за відвідуваністю. Торік ця соціальна мережа займала друге місце за світовим трафіком після Google.

Цілий список десяти найвідвідуваніших сайтів світу виглядає так:

1. TikTok.com.

2. Google.com.

3. Facebook.com.

4. Microsoft.

5. Apple.com.

6. Amazon.com.

7. Netflix.com.

8. YouTube.com.

9. Twitter.com.

10. WhatsApp.com.

Instagram до першої десятки найпопулярніших ресурсів у світі цього року не увійшов, хоча ще минулого року займав дев'ятий рядок світового рейтингу.