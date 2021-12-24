TikTok став найвідвідуванішим сайтом у світі.

Десятиліттями ця позиція належала Google, нині цей інтернет-ресурс перемістився на друге місце.

 

 

TikTok – соціальна мережа, де користувачі проглядають та розміщують короткі відео – став найвідвідуванішим інтернет-ресурсом у світі 2021 року. Це випливає з даних американської компанії Cloudflare, яка займається кібербезпекою та відстежує трафіки. У рейтингу, складеному Cloudflare, TikTok обійшов Google з усіма його сервісами – пошуковиком, поштою, картами, новинами тощо.

 

 

При цьому TikTok зайняв перше місце за обсягом трафіку у вересні і з того часу не полишав перший рядок рейтингу. Цікаво, що ще упродовж минулого, 2020 року, ця соціальна мережа не піднімалася вище за сьому позицію.

 

Таким чином Facebook (Meta Platforms) опинився на третьому місці за відвідуваністю. Торік ця соціальна мережа займала друге місце за світовим трафіком після Google.

 

Цілий список десяти найвідвідуваніших сайтів світу виглядає так:

 

1. TikTok.com.

2. Google.com.

3. Facebook.com.

4. Microsoft.

5. Apple.com.

6. Amazon.com.

7. Netflix.com.

8. YouTube.com.

9. Twitter.com.

10. WhatsApp.com.

 

Instagram до першої десятки найпопулярніших ресурсів у світі цього року не увійшов, хоча ще минулого року займав дев'ятий рядок світового рейтингу.

24.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Бучач
Борис Херсонський
Ох, всі ми – троянці,                   всі тягнемо в місто коня. Наша доля сліпа                     блукає десь навмання.
23.12.21 | | Дискурси
Розповідати історії – це важливо       
Ірина Цілик
Прочинити двері і зайти в чийсь світ. Це насправді найцікавіше. Це те, про що я мріяла в дитинстві і чого досі прагну. І ці двері більш реальні, ніж нам здається.
22.12.21 | | Україна
Новітня мРНК-вакцина скоро й проти ВІЛ?
Тестова вакцина наділяє приматів надійним імунним захистом навіть при повторному зараженні.
22.12.21 | | Наука
«Драма.UA»: гра в дорослішання
Олексій Паляничка
Короткий виклад спостережень про те, як дорослішала сучасна українська драматургія покоління Y-ків та огляд шорт-ліста і гран-прі конкурсу «Драма.UA» 2021.
22.12.21 | | Штука
Історія одного шаленства
Юрій Винничук
Львів був настільки розспіваним містом, що співав про все. У 1910 році сталася ві Львові подія, яка відразу вилилися в баладу: була застрелена за нез’ясованих обставин артистка міського театру
22.12.21 | | Дискурси
Ключ розуміння
Мирослав Трофимук
Не нові тлумачення, а точніші переклади й уточнена термінологія старих і старовинних Документів свідчать, що ми таки спроможні одуматися і вдуматися про істинне особисте своє «я» і про нинішнє наше колективне «Я».
22.12.21 | | Галичина
Українотворець Ярослав Стешенко
Ярослава Мельник
Про подвиг служіння Ярослава Стешенка українській науці, про добу, в якій він жив і творив, про людей, що належали до його ближчого чи дальшого оточення
21.12.21 | | Минуле
Паростки трави
Мирослав Трофимук
Для тих, хто ще не вник дорешти, уточню, що мені заімпонувало саме (тут може бути і ямб, і хорей – це таке середньовічне заклинання) використання метафори дзеркала, як вона втілена була у Назара Гончара. Львів – ГΛІΛ… Авжеж, авжеж: LVIV – ГΛІΛ.
21.12.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.