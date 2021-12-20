Держдеп США рекомендував американцям не подорожувати до України через російську загрозу.

Також однією з причин застережень названо високий рівень інфікування коронавірусом.

 

 

Державний департамент Сполучених Штатів у понеділок, 20 грудня, рекомендував американцям не подорожувати до України передовсім через «зростаючу загрозу з боку Росії». Про це йдеться у поширеній письмовій заяві зовнішньополітичного відомства США. Також як одна з причин не їхати до України був названий високий рівень інфікування коронавірусом.

 

«Держдепартамент продовжує рекомендувати американським громадянам не їздити до України через COVID-19, а також переглянути поїздки [у цю країну] у зв'язку зі зростанням загроз з боку Росії», – стверджують у американському зовнішньополітичному відомстві.

 

«Громадяни США повинні знати про повідомлення, згідно з якими Росія планує масштабні військові дії проти України. Громадянам США також слід пам'ятати, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та в східній частині України, що контролюються Росією, непередбачувані і можуть погіршитися без попередніх попереджень», – йдеться у документі.

 

«Громадяни США, які вирішили відправитися в Україну, повинні знати, що військові дії Росії у будь-якій точці України поважно вплинуть на здатність амбасади США надавати консульські послуги, включно з допомогою громадянам США при виїзді з України», – попередили в Держдепартаменті. У заяві також зазначено, що американський «уряд обмежує поїздки держслужбовців до східних районів Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів, що обмежує можливість надання екстрених послуг громадянам США у цих реґіонах».

 

Американське зовнішньополітичне відомство і раніше рекомендувало американцям не подорожувати до України, але до опублікованої в понеділок рекомендації вперше включено загрози, що виходять з Росії.

20.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Медитація покращує увагу
Якщо ви забудькуваті або схильні до поспішних помилок, медитація може вам допомогти.
20.12.21 | | Наука
Нові докази існування тетранейтронів
Експеримент засвідчує існування частинок з чотирма нейтронами.
19.12.21 | | Наука
Не без мандаринів
Юлія Баір
Найперше й найбільше хотілося мандаринів. Їх чекала цілий рік, згадуючи чудесний аромат і піддатливу м’якість мандаринової шкірки, яка розбризкувалась довкола мікрокраплинками духмяної ефірної олії. Змивати ту олійну плівку не хотілося ні вдома, ні в школі, ні в гостях.
17.12.21 | | Галичина
Що таке «висока ціна» для Росії?
Максим МУЛЯР
Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.
17.12.21 | | У світі
«Книга року ВВС» визначила лауреатів
Артем Чех, Андрій Содомора та Петро Яценко  отримали літературну нагороду «Книга року ВВС 2021» на урочистій церемонії вручення премій у Мистецькому Арсеналі.
17.12.21 | | Штука
Уперше: прямий контакт із Сонцем
Зонд НАСА «Паркер» досягнув зовнішньої частини атмосфери Сонця і провів у ній п’ять годин. Візит став першим прямим контактом людства із зіркою.
17.12.21 | | Наука
Освоєння творчости Ґабрієлі Запольської в Україні
Євген Нахлік
До 100-річчя пам’яті світової слави львівської польської письменниці, епатажної, скандальної, без табу в творчості  
17.12.21 | | Минуле
…і сповніть етер…
Юрій Андрухович
Є назви, сенс яких ніби вже визначило їхнє звучання. Серед них і ця, карельська, – Сандармох. Щось лихе, гіпнотичне, зловісне...
17.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.