Держдеп США рекомендував американцям не подорожувати до України через російську загрозу.

Також однією з причин застережень названо високий рівень інфікування коронавірусом.

Державний департамент Сполучених Штатів у понеділок, 20 грудня, рекомендував американцям не подорожувати до України передовсім через «зростаючу загрозу з боку Росії». Про це йдеться у поширеній письмовій заяві зовнішньополітичного відомства США. Також як одна з причин не їхати до України був названий високий рівень інфікування коронавірусом.

«Держдепартамент продовжує рекомендувати американським громадянам не їздити до України через COVID-19, а також переглянути поїздки [у цю країну] у зв'язку зі зростанням загроз з боку Росії», – стверджують у американському зовнішньополітичному відомстві.

«Громадяни США повинні знати про повідомлення, згідно з якими Росія планує масштабні військові дії проти України. Громадянам США також слід пам'ятати, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та в східній частині України, що контролюються Росією, непередбачувані і можуть погіршитися без попередніх попереджень», – йдеться у документі.

«Громадяни США, які вирішили відправитися в Україну, повинні знати, що військові дії Росії у будь-якій точці України поважно вплинуть на здатність амбасади США надавати консульські послуги, включно з допомогою громадянам США при виїзді з України», – попередили в Держдепартаменті. У заяві також зазначено, що американський «уряд обмежує поїздки держслужбовців до східних районів Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів, що обмежує можливість надання екстрених послуг громадянам США у цих реґіонах».

Американське зовнішньополітичне відомство і раніше рекомендувало американцям не подорожувати до України, але до опублікованої в понеділок рекомендації вперше включено загрози, що виходять з Росії.