Росія погрожує НАТО «воєнною відповіддю».

Москва вимагає не розглядати її як противника, не створювати загрози військової ескалації та відмовитися від розширення НАТО на Схід, а передовсім – не допускати Україну до членства в організації.

 

Костянтин Гаврилов

 

Голова російської делегації на перемовинах у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями Костянтин Гаврилов попередив НАТО, що воно повинне поважно поставитися до пропозицій Росії щодо гарантій безпеки. Він застеріг, що НАТО має перестати наступати «на хворі точки» Москви і пригрозив Північноатлантичному альянсу «воєнною відповіддю» у разі подальшого тиску на Росію. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru.

 

«Вони продовжують вже тривалий час – я маю на увазі натовців – наступати на хворі точки Росії. Наблизився момент істини: тепер, коли ми їм розповіли, що думаємо з цього приводу і як будемо діяти, вони будуть змушені поважно реагувати, а не так, відкидаючи все сходу і відразу», – нарікав російський дипломат.

 

За словами Гаврилова, в Альянсі усвідомлюють ризик воєнної відповіді Росії в умовах неврегульованого питання щодо надання взаємних гарантій безпеки. «Реакція будь-кого – [генсека НАТО Єнса] Столтенберґа та інших – перебільшена. Розмова має бути поважна, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу і міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, інакше альтернатива – це військово-технічна та воєнна відповіді Росії», – застеріг він.

 

У п'ятницю, 17 грудня, МЗС РФ оприлюднило проєкти угод з НАТО та США щодо гарантій безпеки. У документах містяться заклики не розглядати Москву як противника, не створювати загрози військової ескалації та відмовитися від розширення НАТО на Схід. Також Росія запропонувала країнам – членам Північноатлантичного альянсу не допускати Україну до членства в організації.

20.12.2021

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