Галицькі хроніки COVID-19: 19 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 448 686 хворих на сovid-19. За минулу добу 515 нових випадків: 221 – на Львівщині, 160 – на Тернопіллі та 134 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 20 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 11 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 3 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 912 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 грудня 2021 р. (08:00): 105 975 випадків, 160 нових
Тернопіль – 23 особи
Бережанський район – 10 осіб
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 5 осіб
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 17 осіб
Чортківський район – 15 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 грудня 2021 р. (08:00): 217 123 випадків, 221 нових
Львів – 72 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 грудня 2021 р. (08:00): 125 588 випадків, 134 нових
Івано-Франківськ – 15 осіб
Тисменицький район – 15 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 8 осіб
Калуський район – 34 особи
Долинський район – 21 особа
Коломийський район – 20 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 8 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
19.12.2021