Галицькі хроніки COVID-19: 19 грудня 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 448 686 хворих на сovid-19. За минулу добу 515 нових випадків: 221 – на Львівщині, 160 – на Тернопіллі та 134 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 20 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 11 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 3 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 912 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 грудня 2021 р. (08:00): 105 975 випадків, 160 нових

 

Тернопіль – 23 особи

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 5 осіб

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 17 осіб

Чортківський район – 15 осіб

Шумський район – 4 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 грудня 2021 р. (08:00): 217 123 випадків, 221 нових

 

Львів – 72 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 грудня 2021 р. (08:00): 125 588 випадків, 134 нових

 

Івано-Франківськ – 15 осіб

Тисменицький район – 15 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 8 осіб

Калуський район – 34 особи

Долинський район – 21 особа

Коломийський район – 20 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 8 осіб

Рогатинський район – 1 особа

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

19.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Що таке «висока ціна» для Росії?
Максим МУЛЯР
Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.
17.12.21 | | У світі
«Книга року ВВС» визначила лауреатів
Петро Яценко, Андрій Содомора та Артем Чех  отримали літературну нагороду «Книга року ВВС 2021» на урочистій церемонії вручення премій у Мистецькому Арсеналі.
17.12.21 | | Штука
Уперше: прямий контакт із Сонцем
Зонд НАСА «Паркер» досягнув зовнішньої частини атмосфери Сонця і провів у ній п’ять годин. Візит став першим прямим контактом людства із зіркою.
17.12.21 | | Наука
Освоєння творчости Ґабрієлі Запольської в Україні
Євген Нахлік
До 100-річчя пам’яті світової слави львівської польської письменниці, епатажної, скандальної, без табу в творчості  
17.12.21 | | Минуле
Рефлексії  «Контрастів»
 Дзвенислава Саф’ян
«Контрасти» уже 27 років утримують пальму першості у царині сучасного фестивального мистецтва не тільки Львова, а й України. Знаною атракцією Фестиваль є також у Європі: щороку до Львівської національної філармонії приїжджають гості з-закордону, щоб послухати найновішу музику.
16.12.21 | | Штука
“Біфуркація” вибору
Науковці виявили стандартне правило, за яким тварини приймають рішення, пересуваючись в просторі.
16.12.21 | | Наука
Зміцнення Сі–Путінської антанти
Якщо Китай почне стріляти в Азії, Москва може розрахувати, що їй з більшою ймовірністю зійде з рук її власна територіальна експансія.
16.12.21 | | Дискурси
Uriah Heep «Look At Yourself»
Ілько ЛЕМКО
Uriah Heep незаперечно входять до п’ятірки найбільш улюблених рокових гуртів 1970-х років нашої львівської меломанської тусовки, а особливо «July Morning»
16.12.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.