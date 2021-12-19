Галицькі хроніки COVID-19: 19 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 448 686 хворих на сovid-19. За минулу добу 515 нових випадків: 221 – на Львівщині, 160 – на Тернопіллі та 134 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 20 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 11 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 3 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 912 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 грудня 2021 р. (08:00): 105 975 випадків, 160 нових

Тернопіль – 23 особи

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 5 осіб

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 17 осіб

Чортківський район – 15 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 грудня 2021 р. (08:00): 217 123 випадків, 221 нових

Львів – 72 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 грудня 2021 р. (08:00): 125 588 випадків, 134 нових

Івано-Франківськ – 15 осіб

Тисменицький район – 15 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 8 осіб

Калуський район – 34 особи

Долинський район – 21 особа

Коломийський район – 20 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 8 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)