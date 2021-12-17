У Львові нагадали, що Різдво можна – і варто – святкувати разом з усім світом.

В україномовному сегменті Facebook та YouTube поширили 43-секундне відео, яке демонструє, чому мешканці Львова долучаються до святкування Різдва 25 грудня.

На глядачів чекає сцена, у якій "мєстний" галичанин, в якому впізнаємо Богдана Панкевича, у зимовий ранок 2 січня на площі Ринок відповідає російськомовним туристам, які вітають його з наступающім Рождєством, що «Різдво ми уже святкували». Відео розмістив на своїй facebook-сторінці правозахисник, львів'янин Святослав Літинський, який послідовно відстоює реалізацію української мови у всіх важливих суспільних сферах.

У сюжеті ролика двоє росіян, шукають, власне, можливість похмелитися, зустрічають галицького інтеліґента, після чого стає зрозумілим, що українці мають відмовитися від московського православного календаря і святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня.

«Цього року, як і декілька попередніх, ми з родиною будемо святкувати Різдво зі світом», – написав Святослав Літинський.

Виконавець ролі галичанина у цьому відеоролику Богдан Панкевич місяць тому нагадав у дописі на своїй facebook-сторінці про акцію «Різдво зі Світом».

«Десятки тисяч підписів під зверненнями до Патріарха Святослава і Митрополита Епіфанія ми особисто занесли у їхні канцелярії. З того часу ідея святкування Різдва Христового 25 грудня набула значної популярності, отримує щораз більшу підтримку. Очільники УГКЦ і ПЦУ також почали про це говорити як про бажаний крок. Але чекають на готовність більшості вірян. Пора вже нам святкувати з усім християнським світом, а не з Росією та її релігійними сателітами!», – розповів він.

Згідно з опитуванням, яке два роки тому, до пандемії ковіду, провела у Львові соціологічна агенція Fama, проти зміни дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, висловилося лише 25% львів'ян. Найпозитивніше налаштовані на зміну церковного календаря вірні УГКЦ — тільки 22% з них її не сприймає, найнегативніше — православні Російської церкви в Україні (раніше – Московського патріархату) – проти половина, 50%; думка інших православних розділилася порівну: 31% ставиться позитивно, 31% — негативно.

Цікавими виявилися цифри з урахуванням того, наскільки часто люди відвідують Богослужіння. Дані опитування заперечили припущення, нібито більше заангажовані в релігійні практики люди негативніше сприйматимуть календарні зміни.

Так, серед практикуючих християн, які беруть участь у Богослужіннях щотижня або частіше, 53% позитивно сприймають ідею перенести святкування Різдва на 25 грудня (негативно – 18%). Серед «напівпрактикуючих», тобто тих, хто відвідує Богослужіння не щонеділі, але частіше ніж раз у рік, позитивне ставлення до перенесення дати святкування Різдва висловили 40% вірян, негативне – 28%. Із-поміж тих, хто відвідує Богослужіння раз у рік або рідше, «за» перенесення дати святкування Різдва висловилося 33,9%, проти – 30%.

Найчіткіше ця тенденція виявилася у вірних УГКЦ: позитивне ставлення у практикуючих вірян – 55%, у решти — 36%, дещо слабше — у вірян ПЦУ: 31% та 28% відповідно; і цілком протилежна тенденція — у вірян Російської церкви в Україні (колишньої УПЦ МП): 17% та 29% відповідно.

Церковні владики в особі Блаженнішого Святослава Шевчука та Митрополита Епіфанія неодноразово зазначали, що підтримають ідею єдиної дати святкування Різдва 25 грудня, якщо її сприйме український народ.

Фото youtube.com/Богдан-Панкевич