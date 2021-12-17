UNESCO визнала кримськотатарський орнамент нематеріальною культурною спадщиною людства.

 

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури внесла кримськотатарський орнамент "Орьнек" до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

 

 

Про це йдеться у повідомленні на офіційній інтернет-сторінці організації.

 

В UNESCO зазначили, що "Орьнек" – система символів та їх значень із України, яка нині використовується у вишивці, ткацтві, гончарній справі, гравіюванні, ювелірних виробах, різьбленні по дереву, розпису по склу та стінах.

 

2018 року Міністерство культури України включило "Орьнек" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

 

Старшому майстру, який продовжує створювати унікальні роботи, а також навчати цьому ремеслу – 90 років. Наймолодші носії цього елементу нематеріальної культурної спадщини – учні гуртків 10-12 років, які вивчають особливості використання кримськотатарського орнаменту, зазначає видання "Крим. Реалії".

 

 

Президент України Володимир Зеленський привітав кримськотатарський народ із рішенням UNESCO.

 

"Це гідне визнання самобутності киримли та краси культурної мозаїки України", – оцінив він.

 

"Рішення має важливе значення для кримськотатарського народу - корінного народу, оскільки сприятиме захиститу ідентичності кримських татар в тимчасовій окупації", – заявила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар.

 

17.12.2021

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