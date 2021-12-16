Лідери ЄУ застерегли Росію від інвазії в Україну.

На саміті Євроунії обговорювали евентуальні санкції в разі російської аґресії.

 

 

Глави держав і урядів країн-членів Європейської Унії попередили Росію про «масштабні наслідки та високу ціну» в разі подальшої військової аґресії проти України. Про це йдеться в проєкті підсумкової декларації саміту Євроунії, який відбувся у четвер, 16 грудня. На початку зустрічі новий бундесканцлер Німеччини соціал-демократ Олаф Шольц наголосив, що «непорушність кордонів є однією з найважливіших основ миру в Європі» і що країни ЄУ зроблять все, щоб цей принцип був збережений.

 

Як повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung, на саміті у країн-членів ЄУ виникли розбіжності щодо евентуального запровадження санкцій проти Росії у разі нападу на Україну. Наприклад, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія виступили за те, щоб рішення щодо санкцій ухвалювати лише у разі вторгнення Росії в Україну. А поки що вести перемовини з Москвою. Тим часом представники Нідерландів, низки східноєвропейських країн та Скандинавії схилялися до того, щоб певний пакет антиросійських санкцій запровадити вже зараз, у відповідь на прикордонну ескалацію.

 

Все ж на саміті було вирішено не поспішати зі штрафними заходами проти Росії. Згідно з чорновим варіантом підсумкового комюніке саміту, який опинився в розпорядженні журналістів, лідери Євроунії поки що лише  попередять Росію про «поважні наслідки» вторгнення в Україну. США та Велика Британія займають аналогічну позицію.

 

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Росія збільшує, а не скорочує свої війська на кордоні. «Ми не бачимо ознак того, що це нарощування сил припиняється чи сповільнюється. Навпаки, воно триває», – наголосив він, спілкуючись з журналістами у штаб-квартирі НАТО. Столтенберґ зазначив, що на кордоні з Україною перебувають російські «боєздатні війська, танки, артилерія, бронетанкові частини, безпілотники і системи радіоелектронної боротьби».

16.12.2021

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