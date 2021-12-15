Країни ЄУ не дійшли згоди щодо санкцій проти Росії у разі інвазії в Україну.

Суперечка ведеться навколо питання, коли варто оприлюднити список санкцій: до чи після факту аґресії.

У країн-членів Європейської Унії виникли розбіжності щодо евентуального запровадження санкцій проти Росії у разі нападу на Україну. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg у середу, 15 грудня, з покликом на високопоставлені дипломатичні джерела.

За даними співрозмовників аґенції, найбільші країни Євроунії виступають проти негайного оприлюднення пакету санкцій проти Росії у разі її вторгнення до України, а тим більше проти їхнього передчасного запровадження. Німеччина, Франція, Італія та Іспанія мають намір сфокусуватися на перемовинах з Москвою, перш ніж загрожувати їй жорсткими економічними заходами, які ЄУ може запровадити за військову ескалацію конфлікту на Донбасі.

Вони вважають, що очікування подальших кроків Путіна буде більш ефективним, ніж передчасне оголошення різних варіантів реакції ЄУ на ескалацію конфлікту. Керівництво цих держав не сумнівається в ухваленні Унією жорстких заходів у разі російського вторгнення в Україну, але заперечує необхідність докладного планування санкцій ще до того, як розпочався військовий конфлікт.

Тим часом представники Нідерландів, низки східноєвропейських країн та Скандинавії, дотримуються думки, що публічні заяви про загрозу посилення санкцій ефективніше подіють на російського президента Володимира Путіна. Тож вони вимагають від Єврокомісії якнайшвидше винести на обговорення детальний план санкцій, який вона розробляє.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час свого виступу в Європарламенті в середу, 15 грудня, заявила, що Брюссель готовий вжити безпрецедентних заходів у разі аґресії Москви проти Києва.

Ситуація на кордоні Росії та України стане однією з головних тем на саміті ЄУ в Брюсселі 16 грудня.