Галицькі хроніки COVID-19: 16 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 446 612 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 071 новий випадок: 485 – на Львівщині, 268 – на Тернопіллі та 318 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 27 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 17 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 844 смерті від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 грудня 2021 р. (08:00): 105 442 випадки, 268 нових
Тернопіль – 54 особи
Бережанський район – 31 особа
Борщівський район – 22 особи
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 13 осіб
Заліщицький район – 22 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 13 осіб
Кременецький район – 16 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 9 осіб
Теребовлянський район – 14 осіб
Тернопільський район – 14 осіб
Чортківський район – 29 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 грудня 2021 р. (08:00): 216 131 випадок, 485 нових
Львів – 164 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 8 осіб
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 22 особи
Жовківський район – 38 осіб
Золочівський район – 16 осіб
Кам'янка-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 40 осіб
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 35 осіб
Радехівський район – 24 особи
Самбірський район – 7 осіб
Сокальський район – 38 осіб
Старосамбірський район – 9 осіб
Стрийський район – 29 осіб
Турківський район – 5 осіб
Яворівський район – 30 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 грудня 2021 р. (08:00): 125 039 випадків, 318 нових
Івано-Франківськ – 57 осіб
Тисменицький район – 22 особи
Надвірнянський район – 15 осіб
Снятинський район – 20 осіб
Косівський район – 18 осіб
Калуський район – 62 особи
Долинський район – 12 осіб
Галицький район – 8 осіб
Коломийський район – 33 особи
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 23 особи
Городенківський район – 38 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
16.12.2021