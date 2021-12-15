Галицькі хроніки COVID-19: 16 грудня 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 446 612 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 071 новий випадок: 485 – на Львівщині, 268 – на Тернопіллі та 318 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 27 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 17 – у Львівській області, 4 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,43% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 844 смерті від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 грудня 2021 р. (08:00): 105 442 випадки, 268 нових

Тернопіль – 54 особи

Бережанський район – 31 особа

Борщівський район – 22 особи

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 13 осіб

Заліщицький район – 22 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 13 осіб

Кременецький район – 16 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 9 осіб

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 14 осіб

Чортківський район – 29 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 грудня 2021 р. (08:00): 216 131 випадок, 485 нових

Львів – 164 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 8 осіб

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 22 особи

Жовківський район – 38 осіб

Золочівський район – 16 осіб

Кам'янка-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 40 осіб

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 35 осіб

Радехівський район – 24 особи

Самбірський район – 7 осіб

Сокальський район – 38 осіб

Старосамбірський район – 9 осіб

Стрийський район – 29 осіб

Турківський район – 5 осіб

Яворівський район – 30 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 грудня 2021 р. (08:00): 125 039 випадків, 318 нових

Івано-Франківськ – 57 осіб

Тисменицький район – 22 особи

Надвірнянський район – 15 осіб

Снятинський район – 20 осіб

Косівський район – 18 осіб

Калуський район – 62 особи

Долинський район – 12 осіб

Галицький район – 8 осіб

Коломийський район – 33 особи

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 23 особи

Городенківський район – 38 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).