Голова Єврокомісії: Агресія проти України дорого коштуватиме Росії.

 

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на підтримці України Євросоюзом та попередила Росію про розширення санкцій у разі подальшої агресії проти України. 

 

 

Про це очільниця Єврокомісія заявила у середу, 15 грудня, у Європарламенті в Страсбурзі, повідомляє "Німецька хвиля".

 

Також під час виступу фон дер Ляєн наголосила на "непохитній підтримці України" та на готовності в разі потреби розширити наявні санкції або вжити нових заходів із "серйозними наслідками для Росії". 

 

"Звісно, ми хочемо хороших відносин із Росією, але чи буде це так, залежить від поведінки РФ", – зазначила фон дер Ляєн.

 

Очільниця Єврокомісії закликала Росію обрати шлях деескалації та виконувати міжнародні зобов'язання. Вона також нагадала, що ЄС і країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що подальші агресивні дії проти України матимуть масштабні наслідки.

 

"ЄС повністю підтримує Україну перед обличчям російської агресії. Будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії. Ми можемо посилити та розширити наявні санкції або, в разі необхідності, застосувати додаткові", – написала вона у Twitter.

 

15 грудня у Брюсселі починається саміт "Східного партнерства".

 

Перед самітом ситуацію в Україні мають обговорити український Президент Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон. 

 

Крім того, у рамках візиту до Брюсселя Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав-членів ЄС і країн-партнерів, керівництвом ЄС і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

 

15.12.2021

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