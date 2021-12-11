В епіцентрі «омікрону» в ПАР поточна ковідна смертність зменшилась вп'ятеро.

Опубліковані нині статистичні дані Національного інституту інфекційних захворювань (NICD) Південної Африки про перебіг ковідної епідемії в провінції Ґаутенґ, де практично всі нові випадки захворювання викликані новим варіантом коронавірусу "омікрон", підтверджують попередні висновки, що викликаний ним ковід протікає в легшій формі.

Поточна ковідна смертність, світліша барва відповідає періоду поширення штаму "омікрону"

З початком розповсюдження цього варіанту (а власне "омікрон" викликав нову хвилю ковіду в цій провінції після того, як викликана "дельтою" хвиля вже зовсім спала, і саме звідси "омікрон" почав поширюватися світом) середньотижнева поточна ковідна смертність (відсоток летальних захворювань, розрахований як відношення ковідних смертей за певний тиждень до тижневої кількості випадків ковідних захворювань з двотижневим лагом) в провінції почала зменшуватися і станом на нині зменшилася в п'ять раз від рівня початку листопада, коли в провінції домінував коронавірусний варіант "дельта".

Причому, зменшення смертності спостерігається у всіх вікових групах: це видно з графіків, які показують загальнонаціональні рівні поточної смертності у різних вікових групах в ПАР за два тижні до підйому омікронової хвилі і за два – після (оскільки дані загальнонаціональні, а в інших провінціях ще високий відсоток "дельти", то рівень зменшення смертності є меншим, але чітко проявляється загальний тренд).

Поточна ковідна шпиталізація (синя і блакитна лінії) і смертність (бордова і червона лінії), світліша барва відповідає періоду поширення штаму "омікрону"

Майже в п'ять разів в провінції Ґаутенґ зменшився і відсоток важких форм ковіду, що вимагає шпиталізації.

Нові за тиждень ковідні захворювання (синя лінія), шпиталізації (бордова лінія) та смерті (чорна лінія)

Несподівано зменшилась і заразність нового штаму, на що вказує динаміка нових випадків захворювання: якщо ще минулого тижня в провінції Ґаутенґ середньотижнева кількість нових випадків за сім днів збільшувалась в 5 разів, то нині вона вже практично не зростає: позавчора за тиждень пересічно захворювало 9 650, то нині ця кількість зменшилась до 8 879.

(грубша лінія – усереднені дані за останній тиждень до попереднього, тонша – дані за день до відповідного дня попереднього тижня)

Поки що від експертів немає пояснень такої динаміки; зрештою, якщо легший перебіг омікронного ковіду фахівцями зауважений, то актуальне падіння хвилі в епіцентрі поширення нового варіанту ще не коментується – надто вона свіжа.