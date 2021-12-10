Євросоюз заявив, що Росія завела "Мінськ" і "Норманді" у глухий кут.

 

Переговорний процес у Тристоронній контактній групі та в "Нормандському форматі" опинився у глухому куті через відмову Росії визнавати себе стороною конфлікту на сході України.

 

 

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає "Укрінформ".

 

"Відмова Росії як сторони конфлікту діяти відповідально, шляхом конструктивної участі у переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи, а також перешкоджання проведенню чергової зустрічі в Нормандському форматі спричиняє безвихідь у цих переговорних форматах", – йдеться у заяві.

 

У ЄС нагадали, що минуло вже два роки від часу проведення останнього "нормандського" саміту, на якому було підписано документ під назвою "Загальні узгоджені висновки". "Ми шкодуємо, що більшість узгоджених тоді заходів досі не реалізовано, хоча домовленості на технічному рівні були досягнуті в робочих групах Тристоронньої контактної групи. Утім вони залишаються заблокованими на політичному рівні", – вказують у Євросоюзі.

 

Крім того, висловлюється жаль з приводу того, що на міністерській раді ОБСЄ 2-3 грудня у Стокгольмі Росія вкотре "не взяла участь у переговорах щодо декларації про зусилля ОБСЄ в напрямку миру в Україні".

 

Також у ЄС нагадали про занепокоєння з приводу погіршення безпекової ситуації на сході України внаслідок різкого зростання порушень режиму припинення вогню та нарощування Росією військових сил поблизу кордону.

 

"Будь-яка загрозлива або дестабілізуюча поведінка є неприйнятною. Ми закликаємо Росію дотримуватися наявних механізмів у рамках Віденського документа щодо прозорості переміщень та здійснити деескалацію напруженості", – підсумували в ЄС.

 

10.12.2021

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