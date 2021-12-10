В Білому домі пояснили, чому Байден зволікав розмовляти зі Зеленським.

Виявилося, що у президента США просто були інші пріоритети.

 

 

Офіційна речниця президентської адміністрації США Джен Псакі в четвер, дев’ятого грудня, пояснила, чому розмова американського президента Джо Байдена з українським колегою Володимиром Зеленським відбулася щойно через два дні після віртуального американсько-російського саміту. Про це повідомила газета New York Post.

 

Нагадаємо, що Джо Байден і Володимир Путін провели двогодинні перемовини сьомого грудня. Пріоритетною темою розмови була ситуація на російсько-українському кордоні. Того ж дня відбулася розмова Байдена з європейськими союзниками, яких президент США поінформував про зміст розмови з Путіним. А зі Зеленським Байден телефонічно побалакав щойно в четвер, дев’ятого грудня.

 

За підсумками цієї бесіди лідерів США та України було організовано спеціальний брифінг для журналістів. На ньому представницю вашинґтонської адміністрації Джен Псакі запитали, чому розмова із Зеленським відбулася лише через два дні після розмови з Путіним і пізніше за телефонні розмови з європейськими лідерами, якщо мова «йде про питання, яке так безпосередньо стосується України». «Щодо послідовності, то у президента, зрозуміло, багато інших речей у його порядку денному, у тому числі внутрішньополітичні питання, поїздки країною і так далі. Ви знаєте, що була ціла серія дзвінків і бесід із цілим спектром партнерів», – відповіла речниця Білого дому.

 

Вона нагадала, що у понеділок відбулася телефонна розмова Зеленського та держсекретаря США Ентоні Блінкена. «За останні кілька днів тривали обговорення з українцями, а також з нашими європейськими партнерами. <...> Президент [США] цілком чітко дав зрозуміти Зеленському під час дзвінка сьогодні [у четвер], що якщо Україна стоїть на порядку денному, то Україна присутня за столом [перемовин]», – наголосила Джен Псакі.

10.12.2021

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