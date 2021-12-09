Галицькі хроніки COVID-19: 10 грудня 2021.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 442 391 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 138 нових випадків: 575 – на Львівщині, 235 – на Тернопіллі та 328 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 44 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 28 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,41% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 678 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 грудня 2021 р. (08:00): 104 459 випадків, 235 нових

Тернопіль – 65 осіб

Бережанський район – 14 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 7 осіб

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 24 особи

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 грудня 2021 р. (08:00): 214 162 випадків, 575 нових

Львів – 135 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 грудня 2021 р. (08:00): 123 769 випадків, 328 нових

Івано-Франківськ – 79 осіб

Тисменицький район – 4 особи

Надвірнянський район – 26 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 17 осіб

Калуський район – 30 осіб

Долинський район – 13 осіб

Галицький район – 13 осіб

Коломийський район – 53 особи

Рожнятівський район – 9 осіб

Богородчанський район – 39 осіб

Городенківський район – 8 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Рогатинський район – 30 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)