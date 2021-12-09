Галицькі хроніки COVID-19: 10 грудня 2021.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 442 391 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 138 нових випадків: 575 – на Львівщині, 235 – на Тернопіллі та 328 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 44 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 28 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,41% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 678 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 грудня 2021 р. (08:00): 104 459 випадків, 235 нових
Тернопіль – 65 осіб
Бережанський район – 14 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 18 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 7 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 7 осіб
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 24 особи
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 грудня 2021 р. (08:00): 214 162 випадків, 575 нових
Львів – 135 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 грудня 2021 р. (08:00): 123 769 випадків, 328 нових
Івано-Франківськ – 79 осіб
Тисменицький район – 4 особи
Надвірнянський район – 26 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 17 осіб
Калуський район – 30 осіб
Долинський район – 13 осіб
Галицький район – 13 осіб
Коломийський район – 53 особи
Рожнятівський район – 9 осіб
Богородчанський район – 39 осіб
Городенківський район – 8 осіб
Верховинський район – 6 осіб
Рогатинський район – 30 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
10.12.2021