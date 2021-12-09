Австрійська партія свободи вирішила порвати з «Єдиною Росією».

Керівництво австрійської ультраправої партії заявило, що не вбачає сенсу у продовженні співпраці з путінською політичною силою.

Австрійська партія свободи (Freiheitliche Partei Österreichs) не продовжуватиме на новий термін «Угоду про співпрацю і взаємодію» з російською партією «Єдина Росія» Володимира Путіна. Про це повідомив на пресконференції у четвер, дев’ятого грудня, голова АПС Герберт Кікль (Herbert Kickl). Термін угоди завершується наприкінці поточного року.

«Нам це просто не потрібно, та й раніше не повністю була зрозуміла доцільність цієї угоди», – процитувала слова Кікля австрійська газета Die Presse. Він зазначив, що в Австрії і без того є доволі проблем, на розв’язанні яких хоче зосередити свою роботу Австрійська партії свободи. «Наша організація через необхідність вирішувати внутрішньополітичні проблеми не має ресурсів на щось інше», – пояснив голова АПС.

Нагадаємо, що Австрійська партія свободи 19 грудня 2016 року підписала «Угоду про співпрацю і взаємодію» з російською урядовою партією «Єдина Росія». Тоді ще АПС очолював Гайнц Крістіан Штрахе, який 2019 року потрапив у російсько-австрійський корупційний скандал, так званий «Ібіцаґейт».

Документ передбачав проведення спільних консультацій з «актуальних питань та міжнародних відносин», регулярний обмін партійними делегаціями на різних рівнях, обмін «досвідом законодавчої роботи», а також підтримка один одного в царині «економіки, торгівлі та інвестицій».