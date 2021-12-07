Галицькі хроніки COVID-19: 8 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 439 673 хворих на сovid-19. За минулу добу 763 нові випадки: 413 – на Львівщині, 184 – на Тернопіллі та 166 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 39 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 18 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,41% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 578 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 грудня 2021 р. (08:00): 103 919 випадків, 184 нових
Тернопіль – 36 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 16 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 22 особи
Лановецький район – 13 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 8 осіб
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 30 осіб
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 грудня 2021 р. (08:00): 212 842 випадки, 413 нових
Львів – 131 особа
Бродівський район – 14 осіб
Буський район – 18 осіб
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 10 осіб
Жовківський район – 26 осіб
Золочівський район – 15 осіб
Кам'янко-Бузький район – 23 особи
Миколаївський район – 29 осіб
Мостиський район – 12 осіб
Перемишлянський район – 22 особи
Пустомитівський район – 5 осіб
Радехівський район – 10 осіб
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 31 особа
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 31 особа
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 17 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 грудня 2021 р. (08:00): 122 912 випадків, 166 нових
Івано-Франківськ – 37 осіб
Тисменицький район – 5 осіб
Надвірнянський район – 5 осіб
Снятинський район – 4 особи
Косівський район – 8 осіб
Калуський район – 35 осіб
Долинський район – 7 осіб
Тлумацький район – 9 осіб
Галицький район – 13 осіб
Коломийський район – 3 особи
Рожнятівський район – 14 осіб
Богородчанський район – 6 осіб
Городенківський район – 8 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 11 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
08.12.2021