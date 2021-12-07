Галицькі хроніки COVID-19: 8 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 439 673 хворих на сovid-19. За минулу добу 763 нові випадки: 413 – на Львівщині, 184 – на Тернопіллі та 166 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 39 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 18 – у Львівській області, 6 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,41% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 578 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 грудня 2021 р. (08:00): 103 919 випадків, 184 нових

Тернопіль – 36 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 16 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 22 особи

Лановецький район – 13 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 8 осіб

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 30 осіб

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 грудня 2021 р. (08:00): 212 842 випадки, 413 нових

Львів – 131 особа

Бродівський район – 14 осіб

Буський район – 18 осіб

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 10 осіб

Жовківський район – 26 осіб

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янко-Бузький район – 23 особи

Миколаївський район – 29 осіб

Мостиський район – 12 осіб

Перемишлянський район – 22 особи

Пустомитівський район – 5 осіб

Радехівський район – 10 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 31 особа

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 31 особа

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 17 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 грудня 2021 р. (08:00): 122 912 випадків, 166 нових

Івано-Франківськ – 37 осіб

Тисменицький район – 5 осіб

Надвірнянський район – 5 осіб

Снятинський район – 4 особи

Косівський район – 8 осіб

Калуський район – 35 осіб

Долинський район – 7 осіб

Тлумацький район – 9 осіб

Галицький район – 13 осіб

Коломийський район – 3 особи

Рожнятівський район – 14 осіб

Богородчанський район – 6 осіб

Городенківський район – 8 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 11 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)