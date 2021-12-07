США, Британія, Німеччина, Франція та Італія закликали РФ повернутися у "нормандські" переговори.

Лідери Сполучених Штатаів Америки, Великої Британії, Італії, Німеччини та Франції вимагають у Росії припинити ескалацію біля українського кордону й закликають повернутися до процесу переговорів, зокрема у форматі "Нормандської четвірки".

Про це йшлося під час телефонної наради, котру президент США Джо Байден провів із колегами напередодні своєї розмови з президентом Росії.

"Лідери обговорили спільну стурбованість накопиченням російських військ на кордонах України і щораз жорсткішу риторику Росії. Вони закликали Росію до деескалації напруженості і погодилися, що дипломатія, особливо через Нормандський формат, є єдиним шляхом уперед у розв’язанні конфлікту на Донбасі через впровадження Мінських домовленостей", – йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

У заяві від британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона додається, що "Велика Британія буде і надалі використовувати всі економічні й дипломатичні можливості, які вона має, щоб запобігти будь-якій російській агресії проти України".

Від імені французького президента Емманюеля Макрона повідомляють, що "п’ять голів держав та урядів… виявили рішучість домагатися поваги до суверенітету України і висловили зобов’язання діяти, щоб зберігати мир і безпеку у Європі".

Німецька урядова заява підкреслює, що "всі учасники висловили підтримку намаганням Франції та Німеччини у межах Нормандського формату".

В італійській заяві, як і в інших, зокрема, наголошено, що уряди цих п’яти країн "залишатимуться в тісному контакті з союзниками в НАТО і партнерами в ЄС для скоординованої та всебічної відповіді".

Як зазначає "Голос Америки", президент Байден застерігав, що у разі силових дій Росії проти України Сполучені Штати готові вдатися до таких важелів економічного тиску, яких Захід раніше проти Москви не застосовував.

Водночас американський президент також заявляв про готовність розмовляти з російським президентом і використовувати насамперед дипломатію.

Із Вашингтона також повідомили, що 6 грудня державний секретар Ентоні Блінкен телефонував українському президенту Володимиру Зеленському і "підтвердив від США непохитну підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України перед лицем російської агресії напередодні дискусії президента Байдена з президентом Путіним".

