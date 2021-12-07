США анонсували нові жорсткі санкції проти Росії у разі інвазії в Україну.

Вашінґтон висловив готовність сприяти українській армії, запровадити економічні санкції та значно наростити підтримку для союзників з НАТО.

 

 

Сполучені Штати готують нові санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну, вони будуть значно жорсткішими, ніж попередні. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на слова високопосадовця американської президентської адміністрації. За його словами, США готові вжити «суттєвих економічних контрзаходів», які мають на меті завдати «значної та поважної економічної шкоди російській економіці».

 

«Ми віримо, що тут є шлях вперед, який дозволить нам надіслати чіткий сигнал Росії, що вибір йти вперед – якщо вони вирішать йти вперед – з військовою ескалацією призведе до справжніх, відчутних та довготривалих витрат», – розповів чиновник Білого дому напередодні відеозв'язку президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.

 

За словами джерела, прямої військової відповіді влада Сполучених Штатів не розглядає. Натомість Вашінґтон у разі нападу Росії на Україну вдасться до «комбінації методів». «Ми зібрали досить аґресивний пакет. Йдеться про підтримку української армії, жорсткі економічні санкції та значне збільшення підтримки та ресурсів для союзників з НАТО», – розповів чиновник адміністрації Байдена.

 

Згідно з іншими джерелами, знайомими з дискусіями щодо антиросійських санкцій у Білому домі, чиновники також обмірковують відімкнення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, від якої Москва залишається сильно залежною. Також ведеться поважна дискусія щодо закриття російським виробникам енергії доступу до боргових ринків.

07.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Боятися в міру
Мозок використовує сигнали тіла, щоб регулювати страх.
07.12.21 | | Наука
Лотар Заґрозек і Kyiv Symphony Orchestra
©Аделіна Єфіменко
Поновлена історична версія «Трістана і Ізольди» німецького режисера Герберта Адлера з найкращими ваґнерівськими солістами ошелешила участю Київського симфонічного оркестру під батутою видатного німецького диригента Лотара Заґрозека.
05.12.21 | | Штука
Секрети довголіття
Річард Фараґер
Очевидно, що старіння шкідливе для нашого здоров’я. Проте люди досягнули безпрецедентного прогресу у розумінні фундаментальних механізмів, які контролюють старіння
05.12.21 | | Наука
Ірина Мориквас: малюю-бавлюся
Юлія Овсяник
Малюнки львівської художниці й книжкової ілюстраторки Ірини Мориквас – це терапія кольором і радістю. Є в них щось таке, що нагадує: «Будьте, як діти».
04.12.21 | | Штука
Старі як тягарі
Станіслав Комарек
Хто зумисне нарощує напругу між поколіннями, є ворогом суспільства, так з ним треба і поводитися – на практиці ж цього дотримуються тільки щодо підбурювачів міжрасових конфліктів.
04.12.21 | | Дискурси
Себастьян Курц – метеорит австрійського політичного небосхилу
Максим МУЛЯР
Цього тижня остаточно погасла зірка, чи радше метеорит, австрійського політичного небосхилу. Мова, звісно, йде про Себастьяна Курца – непересічну особистість, котра змогла собі забезпечити блискавичну політичну кар’єру й так само блискавично звести її нанівець.
03.12.21 | | У світі
Дорівнятися імперії
Олеся Ісаюк
Історія Володимира Великого, як її написав Семен Скляренко, — це історія про небезпеку непропрацьованого постколоніального синдрому і про важливість власного культурного наповнення.
03.12.21 | | Україна
Чи може НАТО зірвати російське вторгнення, як у 1980-му?
Ян Бжезінський
Байдену варто згадати 1980 рік: як США зупинили вторгнення СРСР у Польщу
03.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.