США анонсували нові жорсткі санкції проти Росії у разі інвазії в Україну.

Вашінґтон висловив готовність сприяти українській армії, запровадити економічні санкції та значно наростити підтримку для союзників з НАТО.

Сполучені Штати готують нові санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну, вони будуть значно жорсткішими, ніж попередні. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на слова високопосадовця американської президентської адміністрації. За його словами, США готові вжити «суттєвих економічних контрзаходів», які мають на меті завдати «значної та поважної економічної шкоди російській економіці».

«Ми віримо, що тут є шлях вперед, який дозволить нам надіслати чіткий сигнал Росії, що вибір йти вперед – якщо вони вирішать йти вперед – з військовою ескалацією призведе до справжніх, відчутних та довготривалих витрат», – розповів чиновник Білого дому напередодні відеозв'язку президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.

За словами джерела, прямої військової відповіді влада Сполучених Штатів не розглядає. Натомість Вашінґтон у разі нападу Росії на Україну вдасться до «комбінації методів». «Ми зібрали досить аґресивний пакет. Йдеться про підтримку української армії, жорсткі економічні санкції та значне збільшення підтримки та ресурсів для союзників з НАТО», – розповів чиновник адміністрації Байдена.

Згідно з іншими джерелами, знайомими з дискусіями щодо антиросійських санкцій у Білому домі, чиновники також обмірковують відімкнення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, від якої Москва залишається сильно залежною. Також ведеться поважна дискусія щодо закриття російським виробникам енергії доступу до боргових ринків.