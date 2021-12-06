Галицькі хроніки COVID-19: 7 грудня 2021

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 438 910 хворих на сovid-19. За минулу добу 576 нових випадків: 350 – на Львівщині, 142 – на Тернопіллі та 84 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 40 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 23 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 8 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,40% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 539 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 грудня 2021 р. (08:00): 103 735 випадків, 142 нових

 

Тернопіль – 45 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 8 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 19 осіб

Лановецький район – 4 особи

Підгаєцький район – 9 осіб

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 3 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 грудня 2021 р. (08:00): 212 429 випадків, 350 нових

 

Львів – 113 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 15 осіб

Жовківський район – 14 осіб

Золочівський район – 23 особи

Кам'янко-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 19 осіб

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 16 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 26 осіб

Сокальський район – 21 особа

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 19 осіб

Яворівський район – 28 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 грудня 2021 р. (08:00): 122 746 випадків, 84 нових

 

Івано-Франківськ – 31 особа

Тисменицький район – 8 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 5 осіб

Калуський район – 5 осіб

Долинський район – 8 осіб

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 3 особи

Рожнятівський район – 15 осіб

Верховинський район – 5 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

07.12.2021

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