Галицькі хроніки COVID-19: 7 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 438 910 хворих на сovid-19. За минулу добу 576 нових випадків: 350 – на Львівщині, 142 – на Тернопіллі та 84 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 40 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 23 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 8 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,40% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 539 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 грудня 2021 р. (08:00): 103 735 випадків, 142 нових
Тернопіль – 45 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 8 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 19 осіб
Лановецький район – 4 особи
Підгаєцький район – 9 осіб
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 грудня 2021 р. (08:00): 212 429 випадків, 350 нових
Львів – 113 осіб
Бродівський район – 7 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 15 осіб
Жовківський район – 14 осіб
Золочівський район – 23 особи
Кам'янко-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 19 осіб
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 16 осіб
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 7 осіб
Сколівський район – 26 осіб
Сокальський район – 21 особа
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 19 осіб
Яворівський район – 28 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 грудня 2021 р. (08:00): 122 746 випадків, 84 нових
Івано-Франківськ – 31 особа
Тисменицький район – 8 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 5 осіб
Калуський район – 5 осіб
Долинський район – 8 осіб
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 3 особи
Рожнятівський район – 15 осіб
Верховинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
07.12.2021