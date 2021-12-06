В Україні зареєстрували петицію про скерування "вакцинованої тисячі" на Javelin'и.

Львівський правозахисник, громадський діяч Святослав Літинський зареєстрував петицію з пропозицією уможливити використання фінансового стимула для вакцинованих розміром у тисячу гривень на посилення Збройних Сил України замість того, щоб витрачати їх на сферу обслуговування та розваги.

Про це Літинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ми вакциновувалися не для того, аби отримати 1000 гривень, нехай ці кошти підсилять Збройні Сили України", - заявив Літинський.

Святослав Літинський уже зареєстрував свою петицію на інтернет-сторінці Президента - "Скерувати 8 мільярдів гривень "винагороди" за вакцинацію на армію".

"Ми, свідомі громадяни України, платники податків, люди які добровільно прийняли рішення про вакцинацію від Covid19, переконані, що 1000 гривень, які нам пропонує Президент з бюджету України, більш раціонально використати на оборону країни. Попередньо з бюджету держави у 2021-2022 роках планують виділити 8 млрд. гривень аби роздати по 1000 грн вакцинованим. Вимагаємо до переліку послуг, якими громадяни України можуть скористатись, додати можливість скерувати кошти на доозброєння української армії, а саме - придбання протитанкових ракетних комплексів Javelin", - ідеться у зверненні.

"Жодним чином не применшуючи ролі культури та мистецтва, звертаємось до українців підтримати нашу петицію і в час військової загрози згуртуватись та витратити ці кошти на оборону, відмовившись від розважальних послуг", - зазначено в документі.