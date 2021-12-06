Уряд послабив карантин на Львівщині та Франківщині.

 

Завтра, 7 грудня, у Львівській та Івано-Франківській областях послаблять карантин. Таке рішення у понеділок, 6 грудня, ухвалили на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

 

 

За рішенням комісії, з 7 грудня вісім областей, серед яких Львівська, а також Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Одеська, Рівненська, Херсонська та Київ, переведуть із «червоної» до «жовтої» зони карантину.

 

 

За оновленими правилами, у «жовтій» зоні персонал та відвідувачі громадських закладів, ресторанів, спортзалів, закладів культури повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання або негативний тест. Крім цього, у «жовтій» зоні заборонено перевозити у міському та внутрішньообласному транспорті більше пасажирів, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць стояння. На вакцинованих осіб карантинні обмеження «жовтої» зони не поширюються.

 

 

Нагадаємо, що «червону» карантинну зону на Львівщині та Франківщині оголосили ще наприкінці жовтня через стрімкий ріст хворих на коронавірус та збільшення кількості госпіталізованих. Загалом у Львівській області за весь період пандемії на коронавірус захворіли 212 079 мешканців, від ускладнень померли 5604 людей. В Івано-Франківській області за весь період пандемії захворіло 122 622 особи, померло 2907 осіб.

 

Фото moz.gov.ua, espreso.tv, portal.lviv.ua

06.12.2021

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