Галицькі хроніки COVID-19: 5 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 437 916 хворих на сovid-19. За минулу добу 707 нових випадків: 259 – на Львівщині, 244 – на Тернопіллі та 204 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 29 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 19 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,39% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 471 смерть від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 грудня 2021 р. (08:00): 103 470 випадків, 244 нових

Тернопіль – 52 особи

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 24 особи

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 15 осіб

Козівський район – 19 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 грудня 2021 р. (08:00): 211 865 випадків, 259 нових

Львів – 77 осіб

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький район – 25 осіб

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 11 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 11 осіб

Перемишлянський район – 12 осіб

Пустомитівський район – 40 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 20 осіб

Стрийський район – 14 осіб

Яворівський район – 10 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 грудня 2021 р. (08:00): 122 581 випадок, 204 нових

Івано-Франківськ – 21 особа

Тисменицький район – 7 осіб

Надвірнянський район – 21 особа

Снятинський район – 15 осіб

Косівський район – 22 особи

Калуський район – 36 осіб

Долинський район – 30 осіб

Тлумацький район – 5 осіб

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 9 осіб

Рожнятівський район – 5 осіб

Богородчанський район – 7 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 22 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)