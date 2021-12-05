Галицькі хроніки COVID-19: 5 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 437 916 хворих на сovid-19. За минулу добу 707 нових випадків: 259 – на Львівщині, 244 – на Тернопіллі та 204 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 29 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 19 – у Львівській області, 8 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,39% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 471 смерть від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 грудня 2021 р. (08:00): 103 470 випадків, 244 нових
Тернопіль – 52 особи
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 24 особи
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 15 осіб
Козівський район – 19 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 14 осіб
Тернопільський район – 24 особи
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 грудня 2021 р. (08:00): 211 865 випадків, 259 нових
Львів – 77 осіб
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький район – 25 осіб
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 11 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 11 осіб
Перемишлянський район – 12 осіб
Пустомитівський район – 40 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 20 осіб
Стрийський район – 14 осіб
Яворівський район – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 грудня 2021 р. (08:00): 122 581 випадок, 204 нових
Івано-Франківськ – 21 особа
Тисменицький район – 7 осіб
Надвірнянський район – 21 особа
Снятинський район – 15 осіб
Косівський район – 22 особи
Калуський район – 36 осіб
Долинський район – 30 осіб
Тлумацький район – 5 осіб
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 9 осіб
Рожнятівський район – 5 осіб
Богородчанський район – 7 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 22 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
05.12.2021