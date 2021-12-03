Обидві палати Конґресу США ухвалили законопроєкт про тимчасове фінансування уряду.

Таким чином Сполученим Штатам вдалося уникнути бюджетного шатдавну.

 

 

Сенат Конґресу США у четвер, другого грудня, вслід за Палатою представників схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду країни до 18 лютого 2022 року. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. На підтримку документа, який дозволить уникнути шатдавну, тобто призупинення роботи урядових установ,  висловилося 69 сенаторів, 28 законодавців були проти.

 

Лідерам республіканців та демократів у Сенаті буквально за кілька годин до голосування вдалося домовитись про необхідність підтримати пропозицію. «Я радий, що зрештою здоровий глузд переміг. Уряд продовжить роботу», – заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, подякувавши членам верхньої палати Конґресу за те, що вони відвели країну «від межі неминучого, непотрібного і дорогого шатдавну».

 

Декількома годинами раніше законопроєкт ухвалила Палата представників США. 221 конґресмен висловився «за», 212 – «проти». Очікується, що найближчим часом документ підпише президент США Джо Байден.

 

Раніше глава Білого дому висловив упевненість у тому, що Конґрес не допустить ситуації, за якої через відсутність продовження фінансування федеральним відомствам доведеться тимчасово припинити роботу. Востаннє це сталося 22 грудня 2018 року, внаслідок чого держслужбовці пішли у вимушену відпустку на рекордно тривалий термін – 35 днів.

 

Чинність попередньої резолюції щодо подовження фінансування уряду, підписаної президентом першого жовтня, спливає у п'ятницю, третього грудня. У зв'язку з цим президент має встигнути підписати законопроєкт щодо подальшого продовження фінансування до опівночі за місцевим часом.

 

30 вересня у США закінчився попередній, 2021, фінансовий рік, проте законодавці поки що не узгодили повноцінний бюджет на наступний рік. У зв'язку з цим вони змушені ухвалювати тимчасові резолюції щодо пролонґації фінансування уряду.

03.12.2021

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