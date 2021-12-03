Галицькі хроніки COVID-19: 3 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 435 890 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 326 нових випадків: 714 – на Львівщині, 329 – на Тернопіллі та 283 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 43 летальних випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 24 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,39% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 404 смерті від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 грудня 2021 р. (08:00): 102 977 випадків, 329 нових
Тернопіль – 83 особи
Бережанський район – 22 особи
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 18 осіб
Збаразький район – 21 особа
Зборівський район – 14 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 18 осіб
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 15 осіб
Підгаєцький район – 8 осіб
Теребовлянський район – 26 осіб
Тернопільський район – 26 осіб
Чортківський район – 31 особа
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 грудня 2021 р. (08:00): 210 867 випадків, 714 нових
Львів – 261 особа
Бродівський район – 10 осіб
Буський район – 11 осіб
Городоцький район – 35 осіб
Дрогобицький район – 42 особи
Жидачівський район – 18 осіб
Жовківський район – 18 осіб
Золочівський район – 15 осіб
Кам'янка-Бузький район – 10 осіб
Миколаївський район – 35 осіб
Мостиський район – 14 осіб
Перемишлянський район – 12 осіб
Пустомитівський район – 46 осіб
Радехівський район – 22 особи
Самбірський район – 19 осіб
Сколівський район – 17 осіб
Сокальський район – 43 особи
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 35 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 44 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 грудня 2021 р. (08:00): 122 046 випадків, 283 нових
Івано-Франківськ – 32 особи
Тисменицький район – 7 осіб
Надвірнянський район – 29 осіб
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 25 осіб
Калуський район – 41 особа
Долинський район – 20 осіб
Галицький район – 19 осіб
Коломийський район – 43 особи
Рожнятівський район – 11 осіб
Богородчанський район – 20 осіб
Городенківський район – 8 осіб
Верховинський район – 6 осіб
Рогатинський район – 20 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
03.12.2021