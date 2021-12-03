Галицькі хроніки COVID-19: 3 грудня 2021

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 435 890 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 326 нових випадків: 714 – на Львівщині, 329 – на Тернопіллі та 283 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 43 летальних випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 24 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,39% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 404 смерті від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 грудня 2021 р. (08:00): 102 977 випадків, 329 нових

 

Тернопіль – 83 особи

Бережанський район – 22 особи

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 21 особа

Зборівський район – 14 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 18 осіб

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 15 осіб

Підгаєцький район – 8 осіб

Теребовлянський район – 26 осіб

Тернопільський район – 26 осіб

Чортківський район – 31 особа

Шумський район – 7 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 грудня 2021 р. (08:00): 210 867 випадків, 714 нових

 

Львів – 261 особа

Бродівський район – 10 осіб

Буський район – 11 осіб

Городоцький район – 35 осіб

Дрогобицький район – 42 особи

Жидачівський район – 18 осіб

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янка-Бузький район – 10 осіб

Миколаївський район – 35 осіб

Мостиський район – 14 осіб

Перемишлянський район – 12 осіб

Пустомитівський район – 46 осіб

Радехівський район – 22 особи

Самбірський район – 19 осіб

Сколівський район – 17 осіб

Сокальський район – 43 особи

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 35 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 44 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 грудня 2021 р. (08:00): 122 046 випадків, 283 нових

 

Івано-Франківськ – 32 особи

Тисменицький район – 7 осіб

Надвірнянський район – 29 осіб

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 25 осіб

Калуський район – 41 особа

Долинський район – 20 осіб

Галицький район – 19 осіб

Коломийський район – 43 особи

Рожнятівський район – 11 осіб

Богородчанський район – 20 осіб

Городенківський район – 8 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Рогатинський район – 20 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

03.12.2021

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