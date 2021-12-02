Європейський Союз виділив Україні 31 мільйон євро на зміцнення оборони.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення надати Україні 31 мільйон євро на зміцнення оборонних можливостей. Ці кошти українці отримають у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України за чотирма напрямами: медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки", – написав Кулеба у Twitter.

Зі слів міністра, українська дипломатія "наполегливо та системно працювала над досягненням цього результату, і нарешті маємо позитивне рішення – завдяки тривалій та плідній дискусії українських дипломатів із інституціями Євросоюзу та його державами-членами".

"Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", – прокоментував Кулеба.