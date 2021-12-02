В Україні від ковіду померло 87 тисяч людей, згідно з офіційною статистикою.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 13 531 захворювання. Водночас одужало 23 535 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.
Найбільше випадків ковіду виявили в Києві (1418), у Донецькій (803), Житомирській (743), Львівській (729), Запорізькій (709) областях.
Динаміка тестів із позитивним результатом на ковід
Учора з підозрою на COVID-19 шпиталізували 3003 особи.
Упродовж доби зафіксували 525 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 463 872 особи.
Померло 87 057 людей.
02.12.2021