В Україні від ковіду померло 87 тисяч людей, згідно з офіційною статистикою.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 13 531 захворювання. Водночас одужало 23 535 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільше випадків ковіду виявили в Києві (1418), у Донецькій (803), Житомирській (743), Львівській (729), Запорізькій (709) областях.

 

Динаміка тестів із позитивним результатом на ковід

 

Учора з підозрою на COVID-19 шпиталізували 3003 особи.

 

Упродовж доби зафіксували 525 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 463 872 особи.

 

 

Померло 87 057 людей.

 

02.12.2021

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