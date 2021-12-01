Зеленський заявив, що конфлікт із Росією не вдасться залагодити без прямого діалогу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зупинить війни і не поверне тимчасово окупованої частини Донбасу без прямого діалогу із Кремлем.

Про це Зеленський сказав у своєму щорічному посланні про внутрішнє та зовнішнє становище України, повідомляє ЛІГА.нет.

Президент ствердив, що він "не боїться прямої розмови з ним (Володимиром Путіним, – Z), з росіянами".

"Ми знаємо, хто з європейських країн нас підтримує. Хто з європейських країн вдає, що нас підтримує... Наша армія – найкраща у світі й захистить нас. Але вісім років боїмося зізнатися самі собі: ми не зупинимо війни без прямих переговорів з РФ", – зазначив він.

Зеленський додав, що "це визнали наші зовнішні партнери", які "підтримують нас у цьому".

"Але ми діємо не для них. І не через це. А тоді і якщо це потрібно Україні. І давайте поставимо в цьому питанні крапку. Просто і чесно. І зрозуміємо: усі ми не повернемо Донбасу без прямого діалогу з РФ. Так або давайте робити це, або давайте не вдавати, що ми хочемо дійсно повернути всі свої території, давайте нічого не робити. Вирішувати нам", – сказав Президент.

Керівник держави запевнив, що Україна "завжди боротиметься за свої землі та у цій боротьбі переможе". Він закликав "зробити це разом" політиків та бізнесменів – "незважаючи на колір цих політиків і калібр цих бізнесменів".

Володимир Зеленський похвалився запуском "Кримської платформи" у 2021 році. Згідно з його переконанням, деокупація Криму "вперше з 2014 року обговорювалася на найвищому міжнародному рівні".

Зеленський нагадав, що у першому саміті "Кримської платформи" взяли участь 46 делегацій, лідери країн G7 та ЄС – США, Німеччина, Франція, Туреччина, керівництво НАТО, ОБСЄ та Ради Європи.

Президент заявив, що "Кримську платформу" буде закріплено в резолюції Генасамблеї ООН. Зеленський очікує визнання за нею офіційного статусу міжнародної організації.

"Вперше з моменту окупації ми боремося за Крим не на білбордах, а на міжнародних майданчиках та зустрічах. Не гаслами, а офіційними документами", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна бореться "не за гектари, а за людей", і саме тому було ухвалено закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар.

"Це наша земля. Звільнити її – наша мета", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час пресового маратону минулого тижня Володимир Зеленський заявив: в Україні на 1 грудня готували державний переворот.

Перед виступом Зеленського в парламенті низку вулиць у центрі Києва перекрили шерегами правоохоронців, автомобілями Нацполіції та Нацгвардії.

Підготувалися до приїзду Президента і депутати партії "Слуга народу" – частина з парламентарів прийшла на роботу в однакових футболках із написом "За президента – проти олігархів".

Увечері у середу у Києві має відбутися акція протесту.