Республіканці в Сенаті США заблокували проєкт оборонного бюджету.

Вони вимагають посилення санкцій проти «Північного потоку-2».

 

                                      Мітч Макконнелл

 

Сенатори-республіканці заблокували у понеділок, 29 листопада, подальше проходження проєкту оборонного бюджету Сполучених Штатів на наступний фінансовий рік (почався першого жовтня) під час процедурного голосування. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За підтримку переходу проєкту на наступний етап розгляду проголосували 45 сенаторів, проти висловився 51 законодавець. А для позитивного рішення необхідно було набрати 60 голосів.

 

У проєкт оборонного бюджету на суму приблизно 770 мільярдів доларів включені, в тому числі, санкції проти Росії. Перед голосуванням лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (Mitch McConnell) заявив, що його однопартійці заблокують документ у зв'язку з тим, що демократи, які мають більшість, не допустили затвердження низки пропозицій.

 

Йдеться про пакет з 18 поправок. Серед них – додаткові рестрикції проти газогону «Північний потік- 2». На думку противників газогону в Сенаті, він може завдати шкоди союзникам США. Макконнелл назвав «Північний потік-2» «газогоном, який підживлює вторгнення Путіна до Європи».

 

Сенатор-демократ Чак Шумер (Chuck Schumer) розкритикував блокування проєкту оборонного бюджету, назвавши дії опонентів «незрозумілими та обурливими». «Демократи продовжать працювати над тим, щоби американські солдати отримували виплати, а найважливіші оборонні програми продовжили роботу», – запевнив він. Макконнелл, своєю чергою, звинуватив Шумера в затримці ухвалення поправок і бажанні «перешкоджати дебатам про російську аґресію».

 

Варто зауважити, що і серед представників Демократичної партії щодо «Північного потоку-2» немає єдності.

30.11.2021

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