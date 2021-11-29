Галицькі хроніки COVID-19: 30 листопада 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 431 973 хворих на сovid-19. За минулу добу 754 нових випадки: 467 – на Львівщині, 120 – на Тернопіллі та 167 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 45 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 26 – у Львівській області, 12 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,38% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 277 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 листопада 2021 р. (08:00): 102 107 випадків, 120 нових

Тернопіль – 43 особи

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 6 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 17 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 листопада 2021 р. (08:00): 209 007 випадків, 467 нових

Львів – 105 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 листопада 2021 р. (08:00): 120 859 випадків, 167 нових

Івано-Франківськ – 32 особи

Тисменицький район – 23 особи

Надвірнянський район – 27 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 25 осіб

Калуський район – 7 осіб

Долинський район – 3 особи

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 15 осіб

Богородчанський район – 6 осіб

Городенківський район – 7 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)