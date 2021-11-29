Галицькі хроніки COVID-19: 30 листопада 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 431 973 хворих на сovid-19. За минулу добу 754 нових випадки: 467 – на Львівщині, 120 – на Тернопіллі та 167 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 45 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 26 – у Львівській області, 12 – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,38% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 277 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 листопада 2021 р. (08:00): 102 107 випадків, 120 нових
Тернопіль – 43 особи
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 6 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 17 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 11 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 листопада 2021 р. (08:00): 209 007 випадків, 467 нових
Львів – 105 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 листопада 2021 р. (08:00): 120 859 випадків, 167 нових
Івано-Франківськ – 32 особи
Тисменицький район – 23 особи
Надвірнянський район – 27 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 25 осіб
Калуський район – 7 осіб
Долинський район – 3 особи
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 15 осіб
Богородчанський район – 6 осіб
Городенківський район – 7 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
30.11.2021