На UCU Global обговорять етичні рішення сучасних криз.

У п’ятницю, 3 грудня, відбудеться щорічна міжнародна дискусія UCU Global з темою до експертного обговорення – «Етичні рішення для світу множинних криз». Участь у дискусії візьмуть політики, лідери суспільної думки та науковці зі США, Великобританії, України і Китаю.

В Україні та світі кризи наростають і продовжують множитись, натомість ефективні десятиліттями способи їхнього вирішення перестають працювати, пояснила директорка Аналітичного центру УКУ Оксана Кулаковська.

«Тож на зустрічі обговорюватимемо, чи можливе утвердження людських цінностей та етичних норм при ухваленні рішень у світі множинних криз, у розробці і впровадженні політик різних рівнів, а також чи стане цінним для наших міжнародних партнерів український досвід суспільного поступу, всупереч гібридній агресії, економічній кризі і пандемії», – зазначила вона.

Експерти обговорюватимуть, зокрема, такі теми: Чи стане шенгенський кордон новою «Берлінською стіною»? Де є межа між людським співчуттям до мігрантів і капітуляцією перед гібридною агресією проти Європи, у якій зброєю стали біженці? Як ЄС забезпечити власну безпеку, зберігши при цьому свої основоположні цінності? Яким чином протидіяти інформаційним війнам, що, в умовах пандемії, суттєво ослаблюють та поляризують розвинені суспільства шляхом поширення фейків? Чи існують спільні для усього людства цінності, що здатні зупинити диктаторів від застосування бактеріологічної та ядерної зброї?

На UCU Global 2021 доповіді готують:

Владика Борис Ґудзяк, Митрополит Філадельфійський УГКЦ у США, президент УКУ, США;

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, Голова Комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС, Україна;

Олександр Богомолов, директор Національного інституту стратегічних досліджень, Україна;

Ян Пєкло, радник Вітольда Ващиковського, члена Європейського парламенту, заступника голови комітету у зовнішніх справах, Польща;

Джеймс Шерр, науковий співробітник Програми досліджень Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House, Великобританія;

Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, Україна;

Віталій Дем’янюк, голова Наглядової ради компанії NT-Engineering, член Наглядової ради «Чорнобильського інституту досліджень і розвитку», Україна;

Сергій Лесняк, співзасновник компанії Aistra, перекладач книги «Мистецтво війни» Сунь-дзи, Китай.

Отримати детальнішу інформацію та ознайомитись із програмою заходу можна тут . Онлайн-трансляція міжнародної конференції відбуватиметься на YouTube-каналі «Живого телебачення».

Зазначимо, щорічну міжнародну дискусію UCU Global започаткував Аналітичний центр УКУ у 2018 році. Її мета – гуртувати лідерів і лідерок зі сфер політичного та держуправління, духовенства, освіти, бізнесу, медій, громадського сектора та культури в обговоренні та пошуку спільних відповідей на найкритичніші виклики сучасності. Гібридні агресії, смертоносні пандемії, стрімкі кліматичні зміни, затяжні економічні кризи – лише деякі з них.

Фото ac.ucu.edu.ua/, synod.ugcc.ua