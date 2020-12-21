На Львівщині викрили осіб, причетних до створення фейкових місцевих рад.

Правоохоронці встановили шістьох осіб, мешканців Львівської та Рівненської областей, причетних до незаконних грудневих зібрань на Сколівщині і у Львові з метою створення самопроголошених органів місцевого самоврядування, які б дублювали функції діючих. У зловмисників вилучили докази їхньої незаконної діяльності, повідомили у Головному управлінні Нацполіції Львівщини.

Фото https://www.youtube.com/channel/Анатолій-Балахнін

7 грудня ці люди провели зібрання з мешканцями одного з сіл Сколівського району, під час якого оголосили про створення незаконного органу місцевого самоврядування, обрали його голову та депутатів.

Наступного дня, 8 грудня, вони ж організували аналогічне зібрання у Львові, на якому спонукали присутніх до створення псевдооргану державної влади під назвою «орган місцевого самоврядування Львівської міської ради».

Йдеться про помічників скандального активіста Анатолія Балахніна з Дніпра, який не визнає чинних органів центральної та місцевої влади в Україні, бо вважає їх правонаступниками СРСР. Виходячи з цього, Балахнін робив спроби створити фейкові органи влади у різних регіонах України. У п’ятницю, 18 грудня, його затримала СБУ, повідомили «Новини Дніпра».

З матеріалів досудового розслідування у межах провадження, відкритого СБУ за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України, відомо, що спробу створити фейковий орган місцевого самоврядування на Сколівщині здійснили у с. Верхня Рожанка, яке до 2017 року було у складі Нижньорожанківської сільради, а потім увійшло до Славської ОТГ.

Фото https://varta1.com.ua

«7 грудня 2020 року Балахнін А. Ю. умисно за попередньою змовою із невстановленими особами, достовірно знаючи про існування органів державної влади і місцевого самоврядування та маючи намір на насильницьке захоплення державної влади на території Сколівського району Львівської області, шляхом створення всупереч чинному законодавству органів, які їх заміняють, організував у приміщені приватного будинку, який розташований у селі Верхня Рожанка Сколівського району Львівської області, зібрання місцевих жителів в кількості приблизно 7-10 чоловік, на якому спонукав вказаних осіб до створення псевдооргану місцевої влади під назвою «Верхньорожанківська сільська рада». З вказаною метою Балахнін А.Ю. підготував пакет неправомірних документів (протокол засідання про створення псевдооргану), який у подальшому підписали присутні цього незаконного зібрання», - зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Активіст Віктор Палас, член ГО «Stop корупції», оприлюднив у Facebook відео згадуваних зборів у приватному будинку у с. Верхня Рожанка. З нього видно, що збори мешканців Верхньої Рожанки проволдив керівник ГО «Багнет нації» Анатолій Балахнін. Він пояснював, що Славська ОТГ є нібито «неконституційною» і мешканці Верхньої Рожанки можуть собі створити свою сільську раду. Головою «Вехньорожанківської сільської ради» обрали Богдану Шкелебей, також обрали депутатів. Також ухвалили рішення про те, що державним прапором у селі буде жовто-синій, а не синьо-жовтий, як це затверджено Конституцією.

Правоохоронці встановили шістьох помічників Анатолія Балахніна, причетних до спроби дестабілізації суспільно-політичної ситуації на Львівщині. Йдеться про 48-річного мешканця Кам’янко-Бузького району, 38-річної мешканки Сколівського району, 60-річного жителя Львова, а також трьох мешканців Рівненської області віком 49, 56 та 57 років.

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Протягом 18-20 грудня правоохоронці провели обшуки у них вдома та вилучили мобільні телефони, флешносії і диски, протоколи зборів, газети та документи з даними про утворення незаконних органів місцевого самоврядування та інші речові докази.

Фото www.facebook.com/MVS.LVIV

Дії зловмисників кваліфікують за ч.1 ст.353 Кримінлаьного кодексу України (самовільне присвоєння владних повноважень). Винуватцям злочину загрожує штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Розслідування триває.

Дії затриманого Балахніна кваліфікуються за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) ККУ, за що передбачене позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.