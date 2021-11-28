Галицькі хроніки COVID-19: 29 листопада 2021

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 431 219 хворих на сovid-19. За минулу добу 507 нових випадків: 203 – на Львівщині, 158 – на Тернопіллі та 146 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 22 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 19 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,37% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 232 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 листопада 2021 р. (08:00): 101 987 випадків, 158 нових

 

Тернопіль – 33 особи

Бережанський район – 33 особи

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 17 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 листопада 2021 р. (08:00): 208 540 випадків, 203 нових

 

Львів – 88 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 листопада 2021 р. (08:00): 120 692 випадків, 146 нових

 

Івано-Франківськ – 14 осіб

Тисменицький район – 7 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Снятинський район – 16 осіб

Косівський район – 4 особи

Долинський район – 10 осіб

Тлумацький район – 12 осіб

Галицький район – 12 осіб

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 30 осіб

Рогатинський район – 26 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

29.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Вчені попереджають про небезпеку нового штаму коронавірусу
Новий штам коронавірусу «Омікрон», який цього місяця з'явився у Південній Африці, містить низку загрозливих мутацій.
28.11.21 | | Наука
Нова номенклатура на позначення мінералів
Офіційний список скорочень, якими позначають мінерали, повинен покласти край плутанині.
27.11.21 | | Наука
Хто очолить Німеччину?
У Німеччині сталося неймовірне: коаліціада, якій прогнозували затягнення щонайменше до кінця року, завершилася за менш ніж два місяці. І це при тому, що вперше в історії ФРН уряд формуватимуть три партії, одна з яких стала ледь не адвокатом України.
26.11.21 | | У світі
Голод проти незалежності
Станіслав Кульчицький
Мета сталінського "сокрушительного удара" полягала у створенні продовольчої пустки посеред зими. Це були не хлібозаготівлі, це було фізичне нищення голодом українських селян. Щоби не повстали під гаслами відродження УНР
26.11.21 | | Україна
Історія Європи (ХІ)
Артуро Перес-Реверте
Попри наші злочини, забуття і лиха, ми, європейці, у найкращому, що мали й маємо, є історичними внуками тих греків, які героїчно билися, захищаючи свій світ і свободу
25.11.21 | | Дискурси
Fортісімо
Тарас Прохасько
Життя наповнене звучанням, Духом, перекладом на мову і знов озвученням. А часом так тихо, що мусиш вдаритися чолом у одвірок, щоби відчути присутність Духа
25.11.21 | | Дискурси
Історія України: рання реанімація
Олеся Ісаюк
Тут не буде динозаврів зі синьо-жовтими стрічками на рогах і червоно-чорними – на хвостах. Як створити книжку з історії, щоби вона була цікава, але не профанська? 
25.11.21 | | Україна
Про донати, пожертви і пончики
Юрій ШЕВЧУК
Мода на англіцизми в українському суспільстві існує в тому форматі й обрисах, в яких вона є в російському суспільстві, з типово російськими спотвореннями
24.11.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.