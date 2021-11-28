Галицькі хроніки COVID-19: 29 листопада 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 431 219 хворих на сovid-19. За минулу добу 507 нових випадків: 203 – на Львівщині, 158 – на Тернопіллі та 146 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 22 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 19 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,37% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 232 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 листопада 2021 р. (08:00): 101 987 випадків, 158 нових
Тернопіль – 33 особи
Бережанський район – 33 особи
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 13 осіб
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 4 особи
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 17 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 листопада 2021 р. (08:00): 208 540 випадків, 203 нових
Львів – 88 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 листопада 2021 р. (08:00): 120 692 випадків, 146 нових
Івано-Франківськ – 14 осіб
Тисменицький район – 7 осіб
Надвірнянський район – 2 особи
Снятинський район – 16 осіб
Косівський район – 4 особи
Долинський район – 10 осіб
Тлумацький район – 12 осіб
Галицький район – 12 осіб
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 7 осіб
Городенківський район – 30 осіб
Рогатинський район – 26 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
29.11.2021