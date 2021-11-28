Галицькі хроніки COVID-19: 29 листопада 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 431 219 хворих на сovid-19. За минулу добу 507 нових випадків: 203 – на Львівщині, 158 – на Тернопіллі та 146 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 22 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 19 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,37% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 232 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 листопада 2021 р. (08:00): 101 987 випадків, 158 нових

Тернопіль – 33 особи

Бережанський район – 33 особи

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 17 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 листопада 2021 р. (08:00): 208 540 випадків, 203 нових

Львів – 88 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 листопада 2021 р. (08:00): 120 692 випадків, 146 нових

Івано-Франківськ – 14 осіб

Тисменицький район – 7 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Снятинський район – 16 осіб

Косівський район – 4 особи

Долинський район – 10 осіб

Тлумацький район – 12 осіб

Галицький район – 12 осіб

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 30 осіб

Рогатинський район – 26 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)