Зеленський: Голодомор – це найтемніша ніч для українців за ціле століття.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці ніколи не забудуть і не пробачать Голодомору його організаторам. Зі слів керівника держави, пам'ять про цей злочин є екзистенційною справою для українців.

Про це йдеться у зверненні Зеленського, поширеному у суботу пресовою службою ОП.

Президент заявив, що День пам'яті жертв голодоморів завжди сповнений полярними емоціями. "Від почуття втрати до втрати будь-яких почуттів. У цей день ми сповнені емоціями та спустошені водночас. Ми запалюємо свічку й відчуваємо мороз по шкірі. У цей день ми плачемо так тиxо, що стає чутно навіть наше мовчання. У цей день ми вшановуємо мільйони наших загиблих предків і молимося за душі мільйонів померлих українців", – перелічив Зеленський.

Керівник держави вважає, що Голодомор був найтемнішою ніччю в житті українського народу за ціле століття. "Життя, яке складно назвати життям. Це люди, що залишалися без крихти xліба. Батьки, що залишалися без своїх діточок. Діти, що залишалися без батьків. Покоління, що залишалися без надії. І питання, що досі залишаються без відповідей. Як могла влада тоді з усім цим жити й роками, десятиріччями приховувати злочини? Чи зможемо ми колись про них забути?" – риторично спитав Президент.

Зеленський запевнив, що ми "ніколи й нізащо не забудемо наших предків, які загинули в 1921-му, 22-му й 23-му роках, у 1946-му й 1947-му, і в найстрашніші, влаштовані тоталітарним сталінським режимом 32-й і 33-й роки – роки Голодомору-геноциду".

Президент зазначив, що Україна фактично завершила реконструкцію першої черги музею Голодомору. А наступного року, до 90-х роковин трагедії, слід збудувати і другу чергу музею.

"Це питання не лише обов’язку, поваги чи честі. Це питання нашого з вами існування. Бо щойно зникне пам'ять про мільйони померлих і ненароджениx українців, зникнемо ми самі. Загинемо ми самі. Як нація, як суспільство, як держава. Як люди", – заявив Зеленський.